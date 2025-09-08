Nemzeti Sportrádió

Egyszerűen briliáns volt – sorra gratuláltak a sport nagyjai Alcaraznak a US Open-siker után

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 11:31
null
Carlos Alcaraz második US Open-címét ünnepelte (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rod Laver Rafael Nadal Carlos Alcaraz US Open Brad Gilbert Jannik Sinner Billie Jean King Pau Gasol
Több egykori kiváló sportoló is gratulált US Open döntője után Carlos Alcaraznak, aki New York-i győzelmével az ATP-világranglistán is átvette az első helyet, megelőzve a fináléban legyőzött Jannik Sinnert.

„Bravó, Carlos Alcaraz! A US Open új bajnoka és világelső. Gratulálok az ebben a fantasztikus idényben elvégzett munkához!” – üdvözölte honfitársát a tavaly visszavonult spanyol teniszfenomén, a huszonkétszeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal.

Nadalhoz csakhamar csatlakoztak a régi nagyok, például az összesen 11 GS-címmel büszkélkedő Rod Laver is, a férfiak között az egyetlen, aki egy naptári évben meg tudta nyerni mind a négy major tornát (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

„Gratulálok a US Open bajnokának, Carlos Alcaraznak, akit ma nem tudott legyőzni kettejük lenyűgöző párharcában Jannik Sinner. Egymás után gyűjtik a Grand Slameket – ki tudja megállítani ezt a két fickót? A következő állomás a Rod Laver-kupa – alig várom!” – posztolta a 87 éves legenda.

„Gratulálok Carlos Alcaraznak, aki másodszor hódította el a US Open bajnoki címét” – írta az egyéniben, párosban és vegyes párosban összesen 39(!) Grand Slam-trófeát begyűjtő Billie Jean King.

Az annak idején André Agassit, Andy Roddickot, Andy Murrayt, a maiak közül Coco Gauffot edző Brad Gilbert szójátékkal fejezte ki csodálatát: „Gratulálok, szökés az Alcarazból! A második US Open és a hatodik Slam, egyszerűen briliáns volt az egész tornán!”

A teniszezőkön kívül megszólalt az egykori spanyol kosarassztár, a válogatottal világbajnok, a Lakersszel kétszeres NBA-bajnok Pau Gasol is.

„Azt hiszem, ma Carlos Alcaraz sem fog sokat aludni a városban, amely sosem alszik... A US OPen bajnoka és az új világelső – gratulálok, barátom!” – fejezte ki elismerését szellemesen Gasol.

 

Rod Laver Rafael Nadal Carlos Alcaraz US Open Brad Gilbert Jannik Sinner Billie Jean King Pau Gasol
Legfrissebb hírek

Davis-kupa: Alcaraz nem játszik a spanyol válogatottban

Tenisz
54 perce

Alcaraz az új világelső a férfiaknál

Tenisz
2 órája

Carlos Alcaraz: Ez volt életem legjobb tornája

Tenisz
4 órája

Négy szettben legyőzte Sinnert, Alcaraz lett a US Open bajnoka

Tenisz
12 órája

Szabalenka megnyerte a US Opent, Serena Williams nyomdokaiba lépett

Tenisz
Tegnap, 0:02

US Open: Granollers és Zeballos végső sikere férfi párosban

Tenisz
2025.09.06. 21:12

Djokovics nem adja fel a 25. Grand Slam-trófeája megszerzését

Tenisz
2025.09.06. 12:03

Sinner lesz Alcaraz ellenfele a US Open döntőjében

Tenisz
2025.09.06. 07:34
Ezek is érdekelhetik