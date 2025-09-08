Egyszerűen briliáns volt – sorra gratuláltak a sport nagyjai Alcaraznak a US Open-siker után

„Bravó, Carlos Alcaraz! A US Open új bajnoka és világelső. Gratulálok az ebben a fantasztikus idényben elvégzett munkához!” – üdvözölte honfitársát a tavaly visszavonult spanyol teniszfenomén, a huszonkétszeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal.
Nadalhoz csakhamar csatlakoztak a régi nagyok, például az összesen 11 GS-címmel büszkélkedő Rod Laver is, a férfiak között az egyetlen, aki egy naptári évben meg tudta nyerni mind a négy major tornát (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).
„Gratulálok a US Open bajnokának, Carlos Alcaraznak, akit ma nem tudott legyőzni kettejük lenyűgöző párharcában Jannik Sinner. Egymás után gyűjtik a Grand Slameket – ki tudja megállítani ezt a két fickót? A következő állomás a Rod Laver-kupa – alig várom!” – posztolta a 87 éves legenda.
„Gratulálok Carlos Alcaraznak, aki másodszor hódította el a US Open bajnoki címét” – írta az egyéniben, párosban és vegyes párosban összesen 39(!) Grand Slam-trófeát begyűjtő Billie Jean King.
Az annak idején André Agassit, Andy Roddickot, Andy Murrayt, a maiak közül Coco Gauffot edző Brad Gilbert szójátékkal fejezte ki csodálatát: „Gratulálok, szökés az Alcarazból! A második US Open és a hatodik Slam, egyszerűen briliáns volt az egész tornán!”
A teniszezőkön kívül megszólalt az egykori spanyol kosarassztár, a válogatottal világbajnok, a Lakersszel kétszeres NBA-bajnok Pau Gasol is.
„Azt hiszem, ma Carlos Alcaraz sem fog sokat aludni a városban, amely sosem alszik... A US OPen bajnoka és az új világelső – gratulálok, barátom!” – fejezte ki elismerését szellemesen Gasol.