Másodikként az amerikaiak jutottak be a döntőbe a Billie Jean King-kupában

A nyolccsapatos kínai torna második elődöntőjében az amerikaiak Emma Navarro (világranglista-18.) és Jessica Pegula (7.). révén a két egyest egyaránt három játszmában nyerték meg, előbbi teniszező Sonay Kartalt (82.) verte meg 2 óra 14 perc alatt, utóbbi játékos Katie Boulterrel (55.) szemben diadalmaskodott 1 óra 56 perces meccs végén.

Az Egyesült Államok 19. bajnoki címéért lép pályára a vasárnapi döntőben, a címvédő olaszok pedig ezt megelőzően ötször nyerték meg a korábban Fed-kupaként is ismert sorozatot.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Elődöntő

Egyesült Államok–Nagy-Britannia 2:0

Emma Navarro–Sonay Kartal 3:6, 6:4, 6:3

Jessica Pegula–Katie Boulter 3:6, 6:4, 6:2