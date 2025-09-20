Nemzeti Sportrádió

Másodikként az amerikaiak jutottak be a döntőbe a Billie Jean King-kupában

2025.09.20. 16:46
Jessica Pegula is fordított az elveszített első játszma után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Az amerikai női teniszválogatott bejutott a Billie Jean King-kupa sencseni döntőjébe, miután legyőzte a brit együttest.

A nyolccsapatos kínai torna második elődöntőjében az amerikaiak Emma Navarro (világranglista-18.) és Jessica Pegula (7.). révén a két egyest egyaránt három játszmában nyerték meg, előbbi teniszező Sonay Kartalt (82.) verte meg 2 óra 14 perc alatt, utóbbi játékos Katie Boulterrel (55.) szemben diadalmaskodott 1 óra 56 perces meccs végén.

Az Egyesült Államok 19. bajnoki címéért lép pályára a vasárnapi döntőben, a címvédő olaszok pedig ezt megelőzően ötször nyerték meg a korábban Fed-kupaként is ismert sorozatot.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Elődöntő
Egyesült Államok–Nagy-Britannia 2:0
Emma Navarro–Sonay Kartal 3:6, 6:4, 6:3
Jessica Pegula–Katie Boulter 3:6, 6:4, 6:2

Tenisz
Tegnap, 18:34

Az olaszok az első döntősök a Billie Jean King-kupában

Az ukránok nem tudtak újabb bravúrt bemutatni, a mindent eldöntő páros mérkőzésen alulmaradtak.

 

 

Ezek is érdekelhetik