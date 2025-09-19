Nemzeti Sportrádió

Az olaszok az első döntősök a Billie Jean King-kupában

2025.09.19. 18:34
Sara Errani és Jasmine Paolini öröme a párosgyőzelem után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Billie Jean King-kupa Marta Kosztyuk Elina Szvitolina női tenisz Sara Errani Jasmine Paolini
Elsőként az olasz női teniszválogatott jutott be a Billie Jean King-kupa sencseni döntőjébe, miután 2:1-re legyőzte az ukrán együttest.

A nyolccsapatos kínai torna egyik meglepetésalakulata, Ukrajna a negyeddöntőben az ötszörös győztes spanyolokat búcsúztatta 2:0-val, utóbbi gárda 2008 óta először nem jutott be a négy közé. A másik ágon a tavalyi bajnok olaszok ugyancsak 2:0-ra verték a házigazdák együttesét.

A pénteki csatában az első Billie Jean King-kupa-elődöntőjüket vívó ukránok remekül kezdtek, világranglistán 26. Marta Kosztyuk 6:2, 6:3-ra megverte Elisabetta Cocciarettót (91.), aztán Jasmine Paolini (8.) nagy csatában legyőzte Elina Szvitolinát (13.), így következhetett a páros, amelyben az olaszok hengereltek.

Az olaszok így ötödször is legyőzték kelet-európai riválisukat.

A Billie Jean King-kupa (korábban Fed-kupa) 62. idényének szombati elődöntőjét a négyszeres bajnok Egyesült Államok vívja a tavaly elődöntős Nagy-Britanniával, a fináléra pedig vasárnap kerül sor.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Elődöntő
Olaszország–Ukrajna 2:1
Elisabetta Cocciaretto–Marta Kosztyuk 2:6, 3:6
Jasmine Paolini–Elina Szvitolina 3:6, 6:4, 6:4
Sara Errani, Jasmine Paolini–Ljudmila Kicsenok, Marta Kosztyuk 6:2, 6:3

 

