Marozsán Wawrinka, Fucsovics Munar ellen kezd Sanghajban

A világranglistán 57. Marozsán így rövid időn belül két nagy névvel kerül szembe, hétfőn a pekingi viadal negyeddöntőjében két játszmában maradt alul a korábbi világelső olasz Jannik Sinnerrel szemben.

Amennyiben a 25 éves magyar teniszező legyőzi 40 esztendős szabadkártyás riválisát, a legjobb 64 között az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz vár rá.

Az ATP-rangsorban jelenleg 58. Fucsovics karrierje során eddig kétszer nyert, azaz százszázalékos Munar ellen, idén a Winston-Salemben rendezett kemény pályás viadal negyeddöntőjében győzte le spanyol riválisát, és ha ezúttal is sikerrel jár, az olasz Flavio Cobollival találkozik a folytatásban.