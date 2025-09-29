Nemzeti Sportrádió

Marozsán Wawrinka, Fucsovics Munar ellen kezd Sanghajban

2025.09.29.
Marozsán Wawrinkával kezd Sanghajban (Fotó: Getty Images)
tenisz Fucsovics Márton Marozsán Fábián
Marozsán Fábián a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka, míg Fucsovics Márton a spanyol Jaume Munar ellen lép pályára a szerdán kezdődő, 9,1 millió dollár (körülbelül 3,05 milliárd forint) összdíjazású sanghaji kemény pályás tenisztorna 1. fordulójában.

A világranglistán 57. Marozsán így rövid időn belül két nagy névvel kerül szembe, hétfőn a pekingi viadal negyeddöntőjében két játszmában maradt alul a korábbi világelső olasz Jannik Sinnerrel szemben.

Amennyiben a 25 éves magyar teniszező legyőzi 40 esztendős szabadkártyás riválisát, a legjobb 64 között az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz vár rá.

Az ATP-rangsorban jelenleg 58. Fucsovics karrierje során eddig kétszer nyert, azaz százszázalékos Munar ellen, idén a Winston-Salemben rendezett kemény pályás viadal negyeddöntőjében győzte le spanyol riválisát, és ha ezúttal is sikerrel jár, az olasz Flavio Cobollival találkozik a folytatásban.

 

 

