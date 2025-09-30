Gálfi Dalma sima győzelemmel kezdett Szucsouban

Gálfi Dalma és Julija Sztarodubceva is az 1. fordulóban búcsúzott legutóbb a pekingi WTA-tornán. A hat év után újra megrendezett szucsoui viadalon egymással kerültek szembe a nyitó körben.

A mérkőzés elején érkezett egy hosszabb esőszünet, ezután Gálfi lendületbe jött, sorozatban öt játékot nyerve hozta a szettet.

A magyar teniszező a második szettben 1:1-nél fogadóként nyert játékot. 4:2-nél jött egy újabb esőszünet, ám ez nem törte meg Gálfi lendületét, újra lebrékelte Sztarodubcevát, és két sima szettben jutott tovább.

Gálfi a 2. fordulóban Julija Putyincevával találkozik, az 5. helyen kiemelt kazah teniszező a francia Diane Parryt búcsúztatta három játszmában.

TENISZ, WTA-TORNA, SZUCSOU

Egyes, 1. forduló

Gálfi (magyar)–Sztarodubceva (ukrán) 6:2, 6:2