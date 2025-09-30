Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma sima győzelemmel kezdett Szucsouban

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 09:57
Gálfi Dalma legyőzte ukrán ellenfelét (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Gálfi Dalma WTA
Gálfi Dalma bejutott a Szucsouban zajló WTA-tenisztorna 2. fordulójába, miután két játszmában legyőzte Julija Sztarodubcevát.

Gálfi Dalma és Julija Sztarodubceva is az 1. fordulóban búcsúzott legutóbb a pekingi WTA-tornán. A hat év után újra megrendezett szucsoui viadalon egymással kerültek szembe a nyitó körben.

A mérkőzés elején érkezett egy hosszabb esőszünet, ezután Gálfi lendületbe jött, sorozatban öt játékot nyerve hozta a szettet.

A magyar teniszező a második szettben 1:1-nél fogadóként nyert játékot. 4:2-nél jött egy újabb esőszünet, ám ez nem törte meg Gálfi lendületét, újra lebrékelte Sztarodubcevát, és két sima szettben jutott tovább.

Gálfi a 2. fordulóban Julija Putyincevával találkozik, az 5. helyen kiemelt kazah teniszező a francia Diane Parryt búcsúztatta három játszmában.

TENISZ, WTA-TORNA, SZUCSOU
Egyes, 1. forduló
Gálfi (magyar)–Sztarodubceva (ukrán) 6:2, 6:2

 

tenisz Gálfi Dalma WTA
Legfrissebb hírek

Swiatek kötelező tenisztornákat is kihagyhat egészsége érdekében

Tenisz
2 órája

Babosék lesznek Stollárék ellenfelei Pekingben

Tenisz
5 órája

Marozsán Wawrinka, Fucsovics Munar ellen kezd Sanghajban

Tenisz
Tegnap, 11:21

Stollárék újabb nagy csatát nyertek Pekingben – Babosék várhatnak rájuk

Tenisz
Tegnap, 9:49

Babosék győzelemmel kezdtek a pekingi tenisztornán

Tenisz
2025.09.27. 11:53

Háromszettes meccsen búcsúzott a pekingi tornától Gálfi Dalma

Tenisz
2025.09.25. 14:12

Bondár korábbi US Open-bajnokot győzött le a nyitó fordulóban Pekingben

Tenisz
2025.09.24. 17:14

Fucsovics legyőzte a nyolcadik kiemeltet Tokióban

Tenisz
2025.09.24. 13:30
Ezek is érdekelhetik