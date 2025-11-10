Nemzeti Sportrádió

ATP-vb: simán győzött Fritz a hazai pályán játszó Musetti ellen

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.10. 16:13
Nem sok esélyt adott Lorenzo Musettinek a ragyogóan teniszező Taylor Fritz (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lorenzo Musetti Taylor Fritz ATP-világbajnokság
Nem késztette túl nagy erőkifejtésre a hazai pálya előnyét élvező Lorenzo Musetti az amerikai Taylor Fritzet, akinek remek szervái garantálták, hogy két brék elegendő legyen neki a Jimmy Connors-csoport második mérkőzésének 6:3, 6:4-es megnyeréséhez.

Bár 1:1-es állásnál négy bréklabdája is volt a hazai pályán szereplő Lorenzo Musettinek a torinói ATP-világbajnokság Jimmy Connors-csoportjának második találkozóján Taylor Fritz ellen, egy gémmel később mégis az amerikainak sikerült elvennie először az olasz adogatását. Innentől kezdve aztán az történt a pályán, amit a tengerentúli teniszező akart: a saját szerváit simán hozta, fogadóként pedig több bréklabdát is kiharcolva folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét, nem csoda, hogy összességében különösebb megerőltetés nélkül nyerte meg 6:3-ra az első játszmát kettejük hatodik egymás elleni mérkőzésén.

Az eddigi öt randevúból hármat megnyerő Musetti kezdte az adogatást a második felvonásban, s nagy nehezen, 19 (!) labdamenetet hozó csatában, négy bréklabdát hárítva hozta a szervajátékát – ez nem sok jót vetített előre erre a szettre sem. A fekete mezes olasz annak rendje s módja szerint el is vesztette a következő adogatását – ha valaki 40:40-nél kettős hibát üt, ez bizony benne van a pakliban… Innentől kezdve ugyan Musetti sorozatban három szervagémjét is hozta, de nem tudta eltüntetni ellenfele brékelőnyét. Fritz keze 5:4-nél megremegett két labdamenet erejéig, de mégis megcsinálta az adogatását, és 6:3, 6:4-gyel a mérkőzést is megnyerte.

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)
1. FORDULÓ
Jimmy Connors-csoport
Taylor Fritz (amerikai, 6.)–Lorenzo Musetti (olasz, 4.) 6:3, 6:4

 

Lorenzo Musetti Taylor Fritz ATP-világbajnokság
Legfrissebb hírek

ATP-vb: Alcaraz és a címvédő Sinner az év végi világelsőségért is küzd

Tenisz
Tegnap, 13:24

Djokovics megnyerte pályafutása 101. trófeáját Athénban

Tenisz
2025.11.08. 19:58

Alexander Zverev a negyedik résztvevője az ATP-világbajnokságnak

Tenisz
2025.10.24. 18:48

Marozsán: Közel jártam Fritz legyőzéséhez

Tenisz
2025.10.04. 12:27

Marozsán nagyot küzdött, de kikapott az ötödik kiemelttől Sanghajban

Tenisz
2025.10.03. 17:32

Carlos Alcaraz nyerte meg a tokiói tenisztornát

Tenisz
2025.09.30. 13:27

US Open: négy szettben nyert, Djokovics 38 évesen negyedik idei GS-elődöntőjére készül

Tenisz
2025.09.03. 07:57

US Open: De Minaur gyorsan „kivégezte” a meglepetésembert

Tenisz
2025.09.01. 18:57
Ezek is érdekelhetik