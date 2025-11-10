ATP-vb: simán győzött Fritz a hazai pályán játszó Musetti ellen

Bár 1:1-es állásnál négy bréklabdája is volt a hazai pályán szereplő Lorenzo Musettinek a torinói ATP-világbajnokság Jimmy Connors-csoportjának második találkozóján Taylor Fritz ellen, egy gémmel később mégis az amerikainak sikerült elvennie először az olasz adogatását. Innentől kezdve aztán az történt a pályán, amit a tengerentúli teniszező akart: a saját szerváit simán hozta, fogadóként pedig több bréklabdát is kiharcolva folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét, nem csoda, hogy összességében különösebb megerőltetés nélkül nyerte meg 6:3-ra az első játszmát kettejük hatodik egymás elleni mérkőzésén.

Az eddigi öt randevúból hármat megnyerő Musetti kezdte az adogatást a második felvonásban, s nagy nehezen, 19 (!) labdamenetet hozó csatában, négy bréklabdát hárítva hozta a szervajátékát – ez nem sok jót vetített előre erre a szettre sem. A fekete mezes olasz annak rendje s módja szerint el is vesztette a következő adogatását – ha valaki 40:40-nél kettős hibát üt, ez bizony benne van a pakliban… Innentől kezdve ugyan Musetti sorozatban három szervagémjét is hozta, de nem tudta eltüntetni ellenfele brékelőnyét. Fritz keze 5:4-nél megremegett két labdamenet erejéig, de mégis megcsinálta az adogatását, és 6:3, 6:4-gyel a mérkőzést is megnyerte.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15 500 000 dollár, fedett kemény pálya)

1. FORDULÓ

Jimmy Connors-csoport

Taylor Fritz (amerikai, 6.)–Lorenzo Musetti (olasz, 4.) 6:3, 6:4