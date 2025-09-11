Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Marozsán kezd az osztrákok ellen Debrecenben

2025.09.11. 14:30
Marozsán Fábián (jobbra) Rodionovval csap össze az első meccsen (Fotó: Czinege Melinda)
Marozsán Fábián kezd hazai részről a magyar férfi teniszválogatottban az osztrákok ellen a Davis-kupa szuperdöntő selejtezőjében, amelyre pénteken és szombaton kerül sor Debrecenben.

A csütörtöki sorsoláson eldőlt, hogy a magyarok első számú játékosa – aki 56. a világranglistán – az ellenfélnél másodikként rangsorolt, balkezes Jurij Rodionovval (158.) csap össze a Főnix Csarnokban a nyitányon, majd Fucsovics Márton (59.) következik Filip Misolic (94.) ellen. 

Szombaton a párossal folytatódik a csata, ezt Marozsán és Piros Zsombor vívja a specialistának számító – egyéni helyezéssel nem rendelkező – Lucas Miedlerrel és Alexander Erlerrel. Ezután jön ismét két egyéni meccs, a péntekihez képest fordított felállásban.

Bardóczky Kornél kapitány annyit fűzött hozzá a sorsoláshoz, bízik benne, hogy meglesz az egész heti kemény készülés eredménye. Osztrák kollégája, Jürgen Melzer közölte, nincs meglepetés a házigazdák felállásában, és már nagyon várja a párharcot.

Bardóczky Kornél Fajta Pétert (535.) és Valkusz Mátét (678.) is nevezte az összecsapásra, míg az osztrák szakvezető Lukas Neumayerre (173.) is számíthat. Ami az egymás elleni mérleget illeti, mindkét eddigi párharcot a magyarok nyerték: 1948-ban – az egy évvel korábban Roland Garros-bajnok – Asbóth József vezetésével 5:0-ra győztek Budapesten, majd 1983-ban a Wörthi-tó partján található Pörtschachban 3-2-es magyar diadal született főként a párosban wimbledoni bajnok Taróczy Balázsnak köszönhetően.

A hajdúsági párharc győztese bejut a nyolc közé, és novemberben Bolognában szerepel a szuperdöntőben. A magyarok azzal vívták ki a részvételt a finálé kvalifikációjában, hogy februárban, Montrealban 3:2-re megverték Kanadát.

 

