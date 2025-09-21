Billie Jean King-kupa: ismét Olaszország a bajnok

Söpréssel nyerte a női teniszezők legrangosabb válogatott tornája, a Billie Jean King-kupa döntőjét a kínai Sencsenben Olaszország. Az első összecsapást világranglista 91. helyezettje, Elisabetta Cocciaretto és a WTA rangsorában a 18. pozíciót elfoglaló Emma Navarro vívta: az első játszmában Cocciaretto egyből az első gémben levette amerikai ellenfele adogatását, s nem is adta ki a brékelőnyt a kezéből, így 6:4-gyel hozta a szettet. A második felvonásban aztán Navarro is brékelt, és már 4:2-re vezetett, de az olasz erre megadta a megfelelő választ: négy gémet nyert egymás után, így 6:4, 6:4-es győzelmével 1–0-s előnyhöz juttatta csapatát.

„Hihetetlen mérkőzés volt, tudtam, hogy a legjobbamat kell nyújtanom, ha győzni akarok. Nagyon örülök a teljesítményemnek, és annak, hogy vezetést szereztem Olaszországnak” – mondta a meccs után Cocciaretto.

Két igazi „előkelőség”, a világranglistán 5., illetve 7. helyen álló Jasmine Paolini, illetve Jessica Pegula nézett egymással farkasszemet. Az olasz nem túl jó előjelekkel vágott neki a találkozónak, hiszen eddigi öt egymás elleni mérkőzésükön mindannyiszor Pegula nyert. Most azonban másképp osztották a lapokat: az első szettet nagy csatában nyerte meg 6:4-re, hogy aztán a másodikban remek, könnyed tenisszel 6:2-re diadalmaskodjon, s az olaszok 2:0-lal nyerjék a finálét.

Olaszország ezzel megvédte címét, s összességében hatodszor nyerte meg a Billie Jean King-kupát.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Döntő

Olaszország–Egyesült Államok 2:0

Elisabetta Cocciaretto–Emma Navarro 6:4, 6:4

Jasmine Paolini–Jessica Pegula 6:4, 6:2