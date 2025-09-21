Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: ismét Olaszország a bajnok

Vágólapra másolva!
2025.09.21. 16:18
null
Ünnep a köbön: Olaszország megvédte címét a Bille Jean King-kupában
Címkék
címvédés Billie Jean King-kupa Elisabetta Cocciaretto Olaszország Jasmine Paolini
Elisabetta Cocciaretto és Jasmine Paolini is két szettben megverte az amerikai Emma Navarrót, illetve Jessica Pegulát a női teniszezők legrangosabb válogatott csapatversenye, a Billie Jean King-kupa sencseni döntőjében, így egymás után másodszor, összesen hatodszor emelhették magasba a trófeát az olaszok.

Söpréssel nyerte a női teniszezők legrangosabb válogatott tornája, a Billie Jean King-kupa döntőjét a kínai Sencsenben Olaszország. Az első összecsapást világranglista 91. helyezettje, Elisabetta Cocciaretto és a WTA rangsorában a 18. pozíciót elfoglaló Emma Navarro vívta: az első játszmában Cocciaretto egyből az első gémben levette amerikai ellenfele adogatását, s nem is adta ki a brékelőnyt a kezéből, így 6:4-gyel hozta a szettet. A második felvonásban aztán Navarro is brékelt, és már 4:2-re vezetett, de az olasz erre megadta a megfelelő választ: négy gémet nyert egymás után, így 6:4, 6:4-es győzelmével 1–0-s előnyhöz juttatta csapatát.

„Hihetetlen mérkőzés volt, tudtam, hogy a legjobbamat kell nyújtanom, ha győzni akarok. Nagyon örülök a teljesítményemnek, és annak, hogy vezetést szereztem Olaszországnak” – mondta a meccs után Cocciaretto.

Két igazi „előkelőség”, a világranglistán 5., illetve 7. helyen álló Jasmine Paolini, illetve Jessica Pegula nézett egymással farkasszemet. Az olasz nem túl jó előjelekkel vágott neki a találkozónak, hiszen eddigi öt egymás elleni mérkőzésükön mindannyiszor Pegula nyert. Most azonban másképp osztották a lapokat: az első szettet nagy csatában nyerte meg 6:4-re, hogy aztán a másodikban remek, könnyed tenisszel 6:2-re diadalmaskodjon, s az olaszok 2:0-lal nyerjék a finálét.

Olaszország ezzel megvédte címét, s összességében hatodszor nyerte meg a Billie Jean King-kupát.

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Döntő
Olaszország–Egyesült Államok 2:0
Elisabetta Cocciaretto–Emma Navarro 6:4, 6:4
Jasmine Paolini–Jessica Pegula 6:4, 6:2

 

címvédés Billie Jean King-kupa Elisabetta Cocciaretto Olaszország Jasmine Paolini
Legfrissebb hírek

Másodikként az amerikaiak jutottak be a döntőbe a Billie Jean King-kupában

Tenisz
Tegnap, 16:46

Az olaszok az első döntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.19. 18:34

Az amerikaiak és a britek is érvényesítették a papírformát, egymással csatáznak a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.18. 17:56

Az ukránok a spanyolok legyőzésével elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.17. 18:19

Az olaszok nagy csatában győztek Kína ellen, és elődöntősök a Billie Jean King-kupában

Tenisz
2025.09.16. 19:13

82 évesen visszatér a pályára a korábbi Serie A-kapus

Olasz labdarúgás
2025.09.11. 13:16

Gattuso a debreceni olasz siker után: A legőrültebb meccs, amit valaha átéltem edzőként

Foci vb 2026
2025.09.09. 08:39

Vb-selejtezők: Izrael Debrecenben fogadja az olaszokat

Foci vb 2026
2025.08.22. 13:40
Ezek is érdekelhetik