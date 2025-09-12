Babos Tímea párosban, Udvardy Panna egyesben harcolta ki a továbbjutást Sao Paulóban

Az első helyen kiemelt Babos Tímea és Luisa Stefani már a harmadik gémben brékelte a Solana Sierra, Renata Zarazúa argentin, mexikói kettőst, majd 4:2-nél ismételten, aztán pedig le is zárta az első szettet. A második játszma hasonlóan alakult, a magyar, brazil duó a két bréklabdáját egyaránt kihasználta, majd az első meccslabdájával is élt, így mindössze 65 perc alatt megnyerte a mérkőzést.

Babosékra az elődöntőben az Anna Rogers, Janice Tjen amerikai, indonéz páros vár.

Udvardy Panna még sosem találkozott a világranglistán 593. helyen álló, 21 éves brazil Ana Candiottóval, akit a 118. helyett magyar teniszező egyből brékelt, de aztán a hazai közönség előtt játszó lány visszajött a brékhátrányból. A kaposvári születésű játékos 3:3-nál love game-mel vette el riválisa adogatását, majd fogadóként vetett véget az első szettnek – az ötödik játszmalabdájából. Szinte ugyanez játszódott le a következő felvonás során is, Udvardy elhúzott 3:0-ra, majd ellenfele visszabrékelte, ám ezt követően újfent fogadóként csinált love game-et. Több brék viszont már nem volt, a magyar teniszező semmire hozott játékkal szerválta ki a 77 perces meccset.

A 8. helyen kiemelt Udvardy a nyolc között a madagaszkári születésű francia Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah-val (WTA-214.) mérkőzik meg.

WTA 250, SAO PAULO (275 094 dollár, kemény pálya)

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Udvardy Panna (8.)–Ana Candiotto (brazil) 6:3, 6:3

PÁROS, NEGYEDDÖNTŐ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Solana Sierra, Renata Zarazúa (argentin, mexikói) 6:2, 6:2