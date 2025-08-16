Nemzeti Sportrádió

Zverev és Alcaraz elődöntős Cincinnatiben, Gauff kiesett

2025.08.16. 08:46
Alexander Zverevnek 77 perc elég volt Ben Shelton kiejtéséhez (Fotó: Getty Images)
Alexander Zverev magabiztos játékkal jutott a legjobb négy közé a 9.2 millió dollár (3.1 milliárd forint) összdíjazású cincinnati tenisztorna férfi versenyében.

A világranglistán harmadik helyezett német teniszező, a tokiói olimpia bajnoka alig több mint egy és negyedórát töltött a pályán a sokat hibázó amerikai Ben Sheltonnal szemben. Ellenfele az elődöntőben az ATP-rangsor második helyezettje, a spanyol Carlos Alcaraz lesz, aki három szettben győzte le az orosz Andrej Rubljovot.

A nőknél a negyeddöntőben búcsúzott a világranglistán második amerikai Coco Gauff, aki az első játszma megnyerése után kiengedte a kezéből a Jasmine Paolini elleni mérkőzést. Az olasz játékos az orosz Veronika Kugyermetovával csap majd össze a döntőért.

ATP 1000-ES TORNA, CINCINNATI 
(9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)
Férfi egyes, negyeddöntő
Zverev (német, 3.)–Shelton (amerikai, 5.) 6:2, 6:2
Alcaraz (spanyol, 2.)–Rubljov (orosz, 9.) 6:3, 4:6, 7:5

KORÁBBAN
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai 23.) 6:0, 6:2
Terence Atmane (francia)–Holger Rune (dán, 7.) 6:2, 6:3

WTA 1000-es TORNA
CINCINNATI (9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)
Női egyes, negyeddöntő
Paolini (olasz, 7.)Gauff (amerikai, 2.) 2:6, 6:4, 6:3
Kugyermetova (orosz)Varvara Gracheva (francia) 6:1, 6:2

KORÁBBAN
Swiatek (lengyel, 3.)–Kalinszkaja (orosz, 28.) 6:3, 6:4
Ribakina (kazah, 9.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:1, 6:4

 

