Zverev és Alcaraz elődöntős Cincinnatiben, Gauff kiesett

A világranglistán harmadik helyezett német teniszező, a tokiói olimpia bajnoka alig több mint egy és negyedórát töltött a pályán a sokat hibázó amerikai Ben Sheltonnal szemben. Ellenfele az elődöntőben az ATP-rangsor második helyezettje, a spanyol Carlos Alcaraz lesz, aki három szettben győzte le az orosz Andrej Rubljovot.

A nőknél a negyeddöntőben búcsúzott a világranglistán második amerikai Coco Gauff, aki az első játszma megnyerése után kiengedte a kezéből a Jasmine Paolini elleni mérkőzést. Az olasz játékos az orosz Veronika Kugyermetovával csap majd össze a döntőért.

ATP 1000-ES TORNA, CINCINNATI

(9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)

Férfi egyes, negyeddöntő

Zverev (német, 3.)–Shelton (amerikai, 5.) 6:2, 6:2

Alcaraz (spanyol, 2.)–Rubljov (orosz, 9.) 6:3, 4:6, 7:5

KORÁBBAN

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai 23.) 6:0, 6:2

Terence Atmane (francia)–Holger Rune (dán, 7.) 6:2, 6:3

WTA 1000-es TORNA

CINCINNATI (9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)

Női egyes, negyeddöntő

Paolini (olasz, 7.)–Gauff (amerikai, 2.) 2:6, 6:4, 6:3

Kugyermetova (orosz)–Varvara Gracheva (francia) 6:1, 6:2

KORÁBBAN

Swiatek (lengyel, 3.)–Kalinszkaja (orosz, 28.) 6:3, 6:4

Ribakina (kazah, 9.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:1, 6:4