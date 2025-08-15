Sinner könnyed sikerrel elődöntős a cincinnati tenisztornán

A 23 éves olasz klasszis csütörtökön a 23. helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime ellen lépett pályára, aki ezúttal nem tudott komoly ellenállást kifejteni ellene. A torna címvédője mindössze két játékot engedélyezett riválisának, és csupán 71 percet töltött a pályán.

Sinenr az elődöntőben a francia Terence Atmane-nal találkozik, aki meglepetésre két sima játszmában verte a hetedik helyen kiemelt dán Holger Runét.

Az olasz sportolónak ez volt sorozatban a 25. győzelme kemény pályán, ami ebben az évszázadban korábban csak Roger Federernek, Novak Djokovicnak, Rafael Nadalnak és Andy Murray-nek sikerült.

ATP 1000-es TORNA

CINCINNATI (9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)

Férfi egyes, negyeddöntő

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai 23.) 6:0, 6:2

Terence Atmane (francia)–Holger Rune (dán, 7.) 6:2, 6:3