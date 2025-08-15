Nemzeti Sportrádió

Sinner könnyed sikerrel elődöntős a cincinnati tenisztornán

Vágólapra másolva!
2025.08.15. 10:12
null
Jannik Sinner továbbjutott (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi tenisz Félix Auger-Aliassime Cincinnati Jannik Sinner
A világelső Jannik Sinner meglepően sima győzelemmel jutott be az elődöntőbe a 9.2 millió dollár (3.1 milliárd forint) összdíjazású cincinnati tenisztorna férfi versenyében.

A 23 éves olasz klasszis csütörtökön a 23. helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime ellen lépett pályára, aki ezúttal nem tudott komoly ellenállást kifejteni ellene. A torna címvédője mindössze két játékot engedélyezett riválisának, és csupán 71 percet töltött a pályán.

Sinenr az elődöntőben a francia Terence Atmane-nal találkozik, aki meglepetésre két sima játszmában verte a hetedik helyen kiemelt dán Holger Runét.

Az olasz sportolónak ez volt sorozatban a 25. győzelme kemény pályán, ami ebben az évszázadban korábban csak Roger Federernek, Novak Djokovicnak, Rafael Nadalnak és Andy Murray-nek sikerült.

ATP 1000-es TORNA
CINCINNATI (9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)
Férfi egyes, negyeddöntő 
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Felix Auger-Aliassime (kanadai 23.) 6:0, 6:2
Terence Atmane (francia)–Holger Rune (dán, 7.) 6:2, 6:3

 

férfi tenisz Félix Auger-Aliassime Cincinnati Jannik Sinner
Legfrissebb hírek

Babosék búcsúztak Vondrousováék ellen Cincinnatiben

Tenisz
Tegnap, 6:52

Az első körben búcsúztak Stollárék Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.10. 22:36

Marozsán szoros meccsre késztette Cicipaszt, ám a fontos pillanatokban a görög játékos volt a jobb

Tenisz
2025.08.09. 21:30

Kiesett Bondár Anna Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.08. 20:50

Cincinnati tenisztorna: Marozsán a második fordulóban, Cicipasz következik

Tenisz
2025.08.08. 06:59

Gálfi Dalma a főtábla küszöbén Cincinnatiben

Tenisz
2025.08.06. 09:01

Alexander Zverev komoly mentális problémákkal küzdött

Tenisz
2025.08.02. 14:57

„A fontosabb helyzetekből ezúttal én jöttem ki jobban” – Marozsán Fábián a bravúros torontói győzelme után

Tenisz
2025.07.31. 15:49
Ezek is érdekelhetik