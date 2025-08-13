Venus Williams szabadkártyát kapott a US Openre

A US Open szervezői szerdán jelentették be, hogy indulási jogot biztosítanak a veterán játékosnak, aki így két év elteltével szerepelhet ismét egy Grand Slam-torna főtábláján.

Renee Richards 1981-es szereplése óta az egyesben hétszeres GS-bajnok Williams a legidősebb indulója lesz a US Opennek: honfitársa akkor 47 évesen léphetett pályára a Flushing Meadowsban.

Venus Williams korábban a jövő heti, meghívásos vegyes párosra is szabadkártyát kapott, ott Reilly Opelka lesz a partnere.

Az év utolsó GS-viadalának egyéni küzdelmei jövő vasárnap kezdődnek New Yorkban.

Magyar részről Bondár Anna, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton alanyi jogon tagja a főtáblás mezőnynek.