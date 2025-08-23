US Open: Marozsán Fábián francia, Gálfi Dalma cseh ellenfelet kapott

A világranglista 53. helyén álló Marozsán Fábián vasárnap, magyar idő szerint várhatóan 19 óra után kezdi mérkőzését Blanchet (184.) ellen.

A pénteki sorsoláson az is eldőlt, hogy Piros Zsombor (156.) ellenfele az amerikai Zachary Svajda (143.) lesz, aki hozzá hasonlóan a selejtezőből került a főtáblára.

Az már korábban biztos volt, hogy Fucsovics Mártonra a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár az első körben, míg a nőknél Bondár Anna az ukrán Jelina Szvitolinát kapta.

A selejtezőből továbbjutó Gálfi Dalma valószínűleg hétfőn lép pályára a 21. kiemelt cseh Linda Nosková ellen.

