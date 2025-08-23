Nemzeti Sportrádió

US Open: Marozsán Fábián francia, Gálfi Dalma cseh ellenfelet kapott

2025.08.23. 09:41
Marozsán Fábián az augusztusi Cincinnati Openen (Fotó: Getty Images)
Marozsán Fábián a francia Ugo Blanchet ellen játszik az amerikai nemzetközi teniszbajnokság (US Open) főtáblájának első fordulójában, Gálfi Dalmára pedig a 21. helyen kiemelt cseh Linda Nosková vár.

A világranglista 53. helyén álló Marozsán Fábián vasárnap, magyar idő szerint várhatóan 19 óra után kezdi mérkőzését Blanchet (184.) ellen.

A pénteki sorsoláson az is eldőlt, hogy Piros Zsombor (156.) ellenfele az amerikai Zachary Svajda (143.) lesz, aki hozzá hasonlóan a selejtezőből került a főtáblára.

Az már korábban biztos volt, hogy Fucsovics Mártonra a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár az első körben, míg a nőknél Bondár Anna az ukrán Jelina Szvitolinát kapta.

A selejtezőből továbbjutó Gálfi Dalma valószínűleg hétfőn lép pályára a 21. kiemelt cseh Linda Nosková ellen.

(MTI)

