US Open: máris búcsúzott a korábbi győztes; Djokovics hozta a kötelezőt

A US Open 2021-es győztesét, Danyiil Medvegyevet a francia Benjamin Bonzi búcsúztatta döntő játszmában, miután az orosz felállt a kétszettes hátrányából.
Második játszmája rövidítésbe torkollott ugyan, de összességében hozta a kötelezőt a szerb ikon, Novak Djokovics az amerikai Learner Tien ellen.
A nőknél a címvédő Arina Szabalenka a spanyol Rebeka Masarovát ejtette ki két szettben.
TENISZ
US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
NŐK
Anasztaszija Potapova (orosz)–Zsu Lin (kínai) 6:4, 4:6, 6:2
Emma Navarro (10., amerikai)–Vang Ja-fan (kínai) 7:6 (11–9), 6:3
Lulu Sun (új-zélandi)–Camila Osorio (kolumbiai) 6:4, 2:6, 6:0
Jelena Ostapenko (25., lett)–Vang Hszin-jü (kínai) 6:4, 6:3
Caty McNally (amerikai)–Jil Teichmann (svájci) 6:2, 6:2
Arina Szabalenka (1., fehérorosz)–Rebeka Masarova (svájci) 7:5, 6:1
Alexandra Eala (fülöp-szigeteki)–Clara Tauson (14., dán) 6:3, 2:6, 7:6 (11–9)
Jessy Rompies Tjen (indonéz)–Veronyika Kudermetova (24., orosz) 6:4, 4:6, 6:4
Miju Ucsidzsima (japán)–Olga Danilovics (szerb) 7:6 (7–2), 4:6, 7:6 (9–7)
Leylah Fernandez (31., kanadai)–Rebecca Marino (kanadai) 6:2, 6:1
Markéta Vondrousová (cseh)–Okszana Szelehmetyeva (orosz) 6:3, 7:6 (7–3)
Tereza Valentová (cseh)–Lucia Bronzetti (olasz) 6:3, 3:6, 6:4
Polina Kudermetova (24., orosz)–Nuria Párrizas-Díaz (spanyol) – Párrizas-Díaz az első szettben 2:2-nél feladta
Emma Raducanu (brit)–Ena Sibahara (japán) 6:1, 6:2
McCartney Kessler (32., amerikai)–Magda Linette (lengyel) 7:5, 7:5
Jessica Pegula (4., amerikai)–Maja Serif (egyiptomi) 6:0, 6:4
Viktorija Azarenka (fehérorosz)–Hina Inoue (amerikai) 7:6 (7–0), 6:4
Jasmine Paolini (7., olasz)–Destanee Aiava (ausztrál) 6:2, 7:6 (7–4)
Anna Blinkova (orosz)–Jana Starodubceva (ukrán) 6:3, 6:1
Belinda Bencic (16., svájci)–Csang Suaj (kínai) 6:3, 6:3
FÉRFIAK
Jordan Thompson (ausztrál)–Corentin Moutet (francia) 6:2, 6:4, 1:6, 6:3
Tomás Etcheverry (argentin)–Camilo Ugo Carabelli (argentin) 6:3, 6:2, 6:0
Jerome Kym (svájci)–Ethan Quinn (amerikai) 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7–5)
Pablo Carreno Busta (spanyol)–Pablo Llamas Ruiz (spanyol) 7:6 (9–7), 6:4, 6:2
Zachary Svajda (amerikai)–Piros Zsombor (magyar) 6:4, 6:2, 7:5
Tomáš Machác (21., cseh)–Luca Nardi (olasz) 6:3, 6:1, 6:1
Adrian Mannarino (francia)–Tallon Griekspoor (29., holland) 7:5, 6:4, 6:0
Jirí Lehecka (20., cseh)–Borna Coric (horvát) 3:6, 6:4, 7:6 (7–5), 6:1
Luciano Darderi (32., olasz)–Rinky Hijikata (ausztrál) 6:2, 6:1, 6:2
Eliot Spizzirri (amerikai)–Stefan Dostanic (amerikai) 7:5, 6:4, 7:6 (7–4)
Taylor Fritz (4., amerikai)–Emilio Nava (amerikai) 7:5, 6:2, 6:3
Ugo Blanchet (francia)–Marozsán Fábián (magyar) 6:4, 3:6, 7:6 (9–7), 6:2
Ben Shelton (6., amerikai)–Ignacio Buse (perui) 6:3, 6:2, 6:4
Arthur Rinderknech (francia)–Roberto Carballés Baena (spanyol) 7:6 (7–2), 5:7, 4:6, 6:2
Alejandro Davidovich Fokina (18., spanyol)–Alekszandr Sevcsenko (kazah) 6:1, 6:1, 6:2
Jakub Mensík (16., cseh)–Nicolás Jarry (chilei) 7:6 (7–5), 6:3, 6:4
Benjamin Bonzi (francia)–Danyiil Medvegyev (13., orosz) 6:3, 7:5, 6:7 (5–7), 0:6, 6:4
Novak Djokovics (7., szerb)–Learner Tien (amerikai) 6:1, 7:6 (7–3), 6:2
Jesper de Jong (holland)–Brandon Nakashima (30., amerikai) 2:6, 7:6 (7–5), 6:2, 2:6, 7:6 (10–7)
Marcos Giron (amerikai)–Mariano Navone (argentin) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4