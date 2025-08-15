Swiatek a négy között, kiesett a címvédő Szabalenka Cincinnatiben

A 23 éves Swiatek magabiztos győzelmet aratott az orosz Anna Kalinszkaja felett. Swiatek – aki idén már 47 győztes meccsnél jár – sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe az ohiói mesterversenyen, a fináléban viszont még egyszer sem szerepelt.

A fehérorosz Szabalenka a kilencedik helyen rangsorolt Jelena Ribakinától kapott ki két szettben. A kazah teniszező 11 ászt ütött a találkozó során, melynek megnyeréséhez mindössze 1 óra 15 percre volt szüksége.

Pályafutása során 11. alkalommal jutott elődöntőbe mesterversenyen Ribakina, Cincinnatiben viszont először játszhat a fináléért.

WTA 1000-es TORNA

CINCINNATI (9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)

Negyeddöntő:

Swiatek (lengyel, 3.)–Kalinszkaja (orosz, 28.) 6:3, 6:4

Ribakina (kazah, 9.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:1, 6:4