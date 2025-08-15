Nemzeti Sportrádió

Swiatek a négy között, kiesett a címvédő Szabalenka Cincinnatiben

2025.08.15. 21:35
Iga Swiatek (Fotó: Getty Images)
A korábbi világelső Iga Swiatek bejutott a legjobb négy közé a 9.2 millió dollár (3.1 milliárd forint) összdíjazású cincinnati tenisztorna női versenyében. A címvédő és világelső Arina Szabalenka viszont búcsúzott a negyeddöntőben.

 

A 23 éves Swiatek magabiztos győzelmet aratott az orosz Anna Kalinszkaja felett. Swiatek – aki idén már 47 győztes meccsnél jár – sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe az ohiói mesterversenyen, a fináléban viszont még egyszer sem szerepelt.

A fehérorosz Szabalenka a kilencedik helyen rangsorolt Jelena Ribakinától kapott ki két szettben. A kazah teniszező 11 ászt ütött a találkozó során, melynek megnyeréséhez mindössze 1 óra 15 percre volt szüksége.

Pályafutása során 11. alkalommal jutott elődöntőbe mesterversenyen Ribakina, Cincinnatiben viszont először játszhat a fináléért.

WTA 1000-es TORNA
CINCINNATI (9.2 millió dollár összdíjazás, kemény pálya)
Negyeddöntő:
Swiatek (lengyel, 3.)–Kalinszkaja (orosz, 28.) 6:3, 6:4
Ribakina (kazah, 9.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:1, 6:4

 

tenisz Cincinnati Arina Szabalenka Iga Swiatek Jelena Ribakina
