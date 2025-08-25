Piros Zsombor: Két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört

Nemzeti Sportrádió

2025.08.25.
Piros Zsombor fejfájással küzdött (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, két magyar férfi teniszező, Piros Zsombor és Marozsán Fábián is búcsúzott a US Open egyesversenyének első körében. Mindketten nyilatkoztak a kiesést követően.

 

A világranglistán 156. Piros Zsombor „korábban még sosem érzett fejfájással” küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában, melyben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Zachary Svajdától.

A magyar játékos pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésén három szettben kapott ki a szintén a selejtezőből érkező, az ATP-rangsorban akkor még 143. helyezett riválisától. „A legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy a legrosszabb élményem lesz az első Grand Slam-főtáblás meccsem – mondta a szövetség közösségi oldalának Piros Zsombor. – Ugyanúgy fájt a torkom, mint a selejtező második és harmadik fordulójában, de ehhez már hozzászoktam. Viszont a mérkőzés előtt negyedórával elkezdett fájni a fejem, majd két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört.” A második szettben orvosi segítséget kért, kapott is erősebb fájdalomcsillapítót, ami csak a harmadik szett végén kezdett hatni.

„Ekkor már késő volt, sejtettem is, hogy nem nyerhetek, de próbáltam minél tovább pályán maradni – tette hozzá a 25 esztendős sportoló. – Sajnálom a vereséget, mert legyőzhető lett volna az ellenfél.”

Az év utolsó Grand Slam-tornáján a férfiak mezőnyében Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián is búcsúzott az első fordulóban, így a mieink közül már csak a Winston-Salemban szombaton tornagyőztes Fucsovics Márton van versenyben. A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma tagja a főtáblás mezőnynek.

A világranglistán 53. helyen álló Marozsán Fábián elsősorban a kihasználatlan lehetőségekben látta kiesésének okát, miután kikapott a selejtezőből érkező Ugo Blanchet-től az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában.

A francia rivális 184. helyezett a világranglistán, mégis négy játszmában búcsúztatta a magyar teniszezőt. „Grand Slam-tornán egyetlen ellenféllel sem egyszerű játszani, teljesen mindegy, hogy az első százban vagy azon kívül van a világranglistán – fogalmazott a hazai teniszszövetség közösségi oldalának nyilatkozva a 25 esztendős érdi játékos. – Sajnos a második és a harmadik szettben nem használtam ki a lehetőségeket, ennek a következménye a vereség.”  

Marozsán a 2 óra 50 percig tartó mérkőzés után nem tehetett mást, gratulált a selejtezőbeli három győzelme után a negyediket is megszerző franciának. „Jól játszott az ellenfél, én viszont sokat hibáztam, de párosban még játszom, és ott szépíthetek. Fájó ez a vereség, ám gyorsan el kell felejtenem, mert hamarosan következnek más versenyek.”

Tenisz
2 órája

US Open: egy fotós megindult a meccslabdánál, a bíró közbelépett, több sem kellett Medvegyevnek – videó

A több mint hatperces „balhészünet” után az orosz felzárkózott, végül mégis szétverte az ütőjét.

TENISZ
US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
NŐK
Anasztaszija Potapova (orosz)–Zsu Lin (kínai) 6:4, 4:6, 6:2
Emma Navarro (10., amerikai)–Vang Ja-fan (kínai) 7:6 (11–9), 6:3
Lulu Sun (új-zélandi)–Camila Osorio (kolumbiai) 6:4, 2:6, 6:0
Jelena Ostapenko (25., lett)–Vang Hszin-jü (kínai) 6:4, 6:3
Caty McNally (amerikai)–Jil Teichmann (svájci) 6:2, 6:2
Arina Szabalenka (1., fehérorosz)–Rebeka Masarova (svájci) 7:5, 6:1
Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki)–Clara Tauson (14., dán) 6:3, 2:6, 7:6 (11–9)
Jessy Rompies Tjen (indonéz)–Veronyika Kugyermetova (24., orosz) 6:4, 4:6, 6:4
Miju Ucsidzsima (japán)–Olga Danilovics (szerb) 7:6 (7–2), 4:6, 7:6 (9–7)
Leylah Fernandez (31., kanadai)–Rebecca Marino (kanadai) 6:2, 6:1
Markéta Vondrousová (cseh)–Okszana Szelehmetyeva (orosz) 6:3, 7:6 (7–3)
Tereza Valentová (cseh)–Lucia Bronzetti (olasz) 6:3, 3:6, 6:4
Polina Kugyermetova (24., orosz)–Nuria Párrizas-Díaz (spanyol) – Párrizas-Díaz az első szettben 2:2-nél feladta
Emma Raducanu (brit)–Ena Sibahara (japán) 6:1, 6:2
McCartney Kessler (32., amerikai)–Magda Linette (lengyel) 7:5, 7:5
Jessica Pegula (4., amerikai)–Maja Serif (egyiptomi) 6:0, 6:4
Viktorija Azarenka (fehérorosz)–Hina Inoue (amerikai) 7:6 (7–0), 6:4
Jasmine Paolini (7., olasz)–Destanee Aiava (ausztrál) 6:2, 7:6 (7–4)
Anna Blinkova (orosz)–Jana Sztarodubceva (ukrán) 6:3, 6:1
Belinda Bencic (16., svájci)–Csang Suaj (kínai) 6:3, 6:3
FÉRFIAK
Jordan Thompson (ausztrál)–Corentin Moutet (francia) 6:2, 6:4, 1:6, 6:3
Tomás Etcheverry (argentin)–Camilo Ugo Carabelli (argentin) 6:3, 6:2, 6:0
Jerome Kym (svájci)–Ethan Quinn (amerikai) 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7–5)
Pablo Carreno Busta (spanyol)–Pablo Llamas Ruiz (spanyol) 7:6 (9–7), 6:4, 6:2
Zachary Svajda (amerikai)–Piros Zsombor (magyar) 6:4, 6:2, 7:5
Tomáš Machác (21., cseh)–Luca Nardi (olasz) 6:3, 6:1, 6:1
Adrian Mannarino (francia)–Tallon Griekspoor (29., holland) 7:5, 6:4, 6:0
Jirí Lehecka (20., cseh)–Borna Coric (horvát) 3:6, 6:4, 7:6 (7–5), 6:1
Luciano Darderi (32., olasz)–Rinky Hijikata (ausztrál) 6:2, 6:1, 6:2
Eliot Spizzirri (amerikai)–Stefan Dostanic (amerikai) 7:5, 6:4, 7:6 (7–4)
Taylor Fritz (4., amerikai)–Emilio Nava (amerikai) 7:5, 6:2, 6:3
Ugo Blanchet (francia)–Marozsán Fábián (magyar) 6:4, 3:6, 7:6 (9–7), 6:2
Ben Shelton (6., amerikai)–Ignacio Buse (perui) 6:3, 6:2, 6:4
Arthur Rinderknech (francia)–Roberto Carballés Baena (spanyol) 7:6 (7–2), 5:7, 4:6, 6:2
Alejandro Davidovich Fokina (18., spanyol)–Alekszandr Sevcsenko (kazah) 6:1, 6:1, 6:2
Jakub Mensík (16., cseh)–Nicolás Jarry (chilei) 7:6 (7–5), 6:3, 6:4
Benjamin Bonzi (francia)–Danyiil Medvegyev (13., orosz) 6:3, 7:5, 6:7 (5–7), 0:6, 6:4
Novak Djokovics (7., szerb)–Learner Tien (amerikai) 6:1, 7:6 (7–3), 6:2
Jesper de Jong (holland)–Brandon Nakashima (30., amerikai) 2:6, 7:6 (7–5), 6:2, 2:6, 7:6 (10–7)
Marcos Giron (amerikai)–Mariano Navone (argentin) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4

