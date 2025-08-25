Piros Zsombor: Két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört

A világranglistán 156. Piros Zsombor „korábban még sosem érzett fejfájással” küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában, melyben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Zachary Svajdától.
A magyar játékos pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésén három szettben kapott ki a szintén a selejtezőből érkező, az ATP-rangsorban akkor még 143. helyezett riválisától. „A legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy a legrosszabb élményem lesz az első Grand Slam-főtáblás meccsem – mondta a szövetség közösségi oldalának Piros Zsombor. – Ugyanúgy fájt a torkom, mint a selejtező második és harmadik fordulójában, de ehhez már hozzászoktam. Viszont a mérkőzés előtt negyedórával elkezdett fájni a fejem, majd két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört.” A második szettben orvosi segítséget kért, kapott is erősebb fájdalomcsillapítót, ami csak a harmadik szett végén kezdett hatni.
„Ekkor már késő volt, sejtettem is, hogy nem nyerhetek, de próbáltam minél tovább pályán maradni – tette hozzá a 25 esztendős sportoló. – Sajnálom a vereséget, mert legyőzhető lett volna az ellenfél.”
Az év utolsó Grand Slam-tornáján a férfiak mezőnyében Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián is búcsúzott az első fordulóban, így a mieink közül már csak a Winston-Salemban szombaton tornagyőztes Fucsovics Márton van versenyben. A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma tagja a főtáblás mezőnynek.
A világranglistán 53. helyen álló Marozsán Fábián elsősorban a kihasználatlan lehetőségekben látta kiesésének okát, miután kikapott a selejtezőből érkező Ugo Blanchet-től az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában.
A francia rivális 184. helyezett a világranglistán, mégis négy játszmában búcsúztatta a magyar teniszezőt. „Grand Slam-tornán egyetlen ellenféllel sem egyszerű játszani, teljesen mindegy, hogy az első százban vagy azon kívül van a világranglistán – fogalmazott a hazai teniszszövetség közösségi oldalának nyilatkozva a 25 esztendős érdi játékos. – Sajnos a második és a harmadik szettben nem használtam ki a lehetőségeket, ennek a következménye a vereség.”
Marozsán a 2 óra 50 percig tartó mérkőzés után nem tehetett mást, gratulált a selejtezőbeli három győzelme után a negyediket is megszerző franciának. „Jól játszott az ellenfél, én viszont sokat hibáztam, de párosban még játszom, és ott szépíthetek. Fájó ez a vereség, ám gyorsan el kell felejtenem, mert hamarosan következnek más versenyek.”
TENISZ
US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
NŐK
Anasztaszija Potapova (orosz)–Zsu Lin (kínai) 6:4, 4:6, 6:2
Emma Navarro (10., amerikai)–Vang Ja-fan (kínai) 7:6 (11–9), 6:3
Lulu Sun (új-zélandi)–Camila Osorio (kolumbiai) 6:4, 2:6, 6:0
Jelena Ostapenko (25., lett)–Vang Hszin-jü (kínai) 6:4, 6:3
Caty McNally (amerikai)–Jil Teichmann (svájci) 6:2, 6:2
Arina Szabalenka (1., fehérorosz)–Rebeka Masarova (svájci) 7:5, 6:1
Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki)–Clara Tauson (14., dán) 6:3, 2:6, 7:6 (11–9)
Jessy Rompies Tjen (indonéz)–Veronyika Kugyermetova (24., orosz) 6:4, 4:6, 6:4
Miju Ucsidzsima (japán)–Olga Danilovics (szerb) 7:6 (7–2), 4:6, 7:6 (9–7)
Leylah Fernandez (31., kanadai)–Rebecca Marino (kanadai) 6:2, 6:1
Markéta Vondrousová (cseh)–Okszana Szelehmetyeva (orosz) 6:3, 7:6 (7–3)
Tereza Valentová (cseh)–Lucia Bronzetti (olasz) 6:3, 3:6, 6:4
Polina Kugyermetova (24., orosz)–Nuria Párrizas-Díaz (spanyol) – Párrizas-Díaz az első szettben 2:2-nél feladta
Emma Raducanu (brit)–Ena Sibahara (japán) 6:1, 6:2
McCartney Kessler (32., amerikai)–Magda Linette (lengyel) 7:5, 7:5
Jessica Pegula (4., amerikai)–Maja Serif (egyiptomi) 6:0, 6:4
Viktorija Azarenka (fehérorosz)–Hina Inoue (amerikai) 7:6 (7–0), 6:4
Jasmine Paolini (7., olasz)–Destanee Aiava (ausztrál) 6:2, 7:6 (7–4)
Anna Blinkova (orosz)–Jana Sztarodubceva (ukrán) 6:3, 6:1
Belinda Bencic (16., svájci)–Csang Suaj (kínai) 6:3, 6:3
FÉRFIAK
Jordan Thompson (ausztrál)–Corentin Moutet (francia) 6:2, 6:4, 1:6, 6:3
Tomás Etcheverry (argentin)–Camilo Ugo Carabelli (argentin) 6:3, 6:2, 6:0
Jerome Kym (svájci)–Ethan Quinn (amerikai) 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7–5)
Pablo Carreno Busta (spanyol)–Pablo Llamas Ruiz (spanyol) 7:6 (9–7), 6:4, 6:2
Zachary Svajda (amerikai)–Piros Zsombor (magyar) 6:4, 6:2, 7:5
Tomáš Machác (21., cseh)–Luca Nardi (olasz) 6:3, 6:1, 6:1
Adrian Mannarino (francia)–Tallon Griekspoor (29., holland) 7:5, 6:4, 6:0
Jirí Lehecka (20., cseh)–Borna Coric (horvát) 3:6, 6:4, 7:6 (7–5), 6:1
Luciano Darderi (32., olasz)–Rinky Hijikata (ausztrál) 6:2, 6:1, 6:2
Eliot Spizzirri (amerikai)–Stefan Dostanic (amerikai) 7:5, 6:4, 7:6 (7–4)
Taylor Fritz (4., amerikai)–Emilio Nava (amerikai) 7:5, 6:2, 6:3
Ugo Blanchet (francia)–Marozsán Fábián (magyar) 6:4, 3:6, 7:6 (9–7), 6:2
Ben Shelton (6., amerikai)–Ignacio Buse (perui) 6:3, 6:2, 6:4
Arthur Rinderknech (francia)–Roberto Carballés Baena (spanyol) 7:6 (7–2), 5:7, 4:6, 6:2
Alejandro Davidovich Fokina (18., spanyol)–Alekszandr Sevcsenko (kazah) 6:1, 6:1, 6:2
Jakub Mensík (16., cseh)–Nicolás Jarry (chilei) 7:6 (7–5), 6:3, 6:4
Benjamin Bonzi (francia)–Danyiil Medvegyev (13., orosz) 6:3, 7:5, 6:7 (5–7), 0:6, 6:4
Novak Djokovics (7., szerb)–Learner Tien (amerikai) 6:1, 7:6 (7–3), 6:2
Jesper de Jong (holland)–Brandon Nakashima (30., amerikai) 2:6, 7:6 (7–5), 6:2, 2:6, 7:6 (10–7)
Marcos Giron (amerikai)–Mariano Navone (argentin) 6:0, 7:5, 4:6, 5:7, 6:4