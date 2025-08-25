Piros Zsombor: Két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört

A világranglistán 156. Piros Zsombor „korábban még sosem érzett fejfájással” küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában, melyben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Zachary Svajdától.

A magyar játékos pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésén három szettben kapott ki a szintén a selejtezőből érkező, az ATP-rangsorban akkor még 143. helyezett riválisától. „A legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy a legrosszabb élményem lesz az első Grand Slam-főtáblás meccsem – mondta a szövetség közösségi oldalának Piros Zsombor. – Ugyanúgy fájt a torkom, mint a selejtező második és harmadik fordulójában, de ehhez már hozzászoktam. Viszont a mérkőzés előtt negyedórával elkezdett fájni a fejem, majd két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört.” A második szettben orvosi segítséget kért, kapott is erősebb fájdalomcsillapítót, ami csak a harmadik szett végén kezdett hatni.

„Ekkor már késő volt, sejtettem is, hogy nem nyerhetek, de próbáltam minél tovább pályán maradni – tette hozzá a 25 esztendős sportoló. – Sajnálom a vereséget, mert legyőzhető lett volna az ellenfél.”

Az év utolsó Grand Slam-tornáján a férfiak mezőnyében Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián is búcsúzott az első fordulóban, így a mieink közül már csak a Winston-Salemban szombaton tornagyőztes Fucsovics Márton van versenyben. A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma tagja a főtáblás mezőnynek.

A világranglistán 53. helyen álló Marozsán Fábián elsősorban a kihasználatlan lehetőségekben látta kiesésének okát, miután kikapott a selejtezőből érkező Ugo Blanchet-től az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában.

A francia rivális 184. helyezett a világranglistán, mégis négy játszmában búcsúztatta a magyar teniszezőt. „Grand Slam-tornán egyetlen ellenféllel sem egyszerű játszani, teljesen mindegy, hogy az első százban vagy azon kívül van a világranglistán – fogalmazott a hazai teniszszövetség közösségi oldalának nyilatkozva a 25 esztendős érdi játékos. – Sajnos a második és a harmadik szettben nem használtam ki a lehetőségeket, ennek a következménye a vereség.”

Marozsán a 2 óra 50 percig tartó mérkőzés után nem tehetett mást, gratulált a selejtezőbeli három győzelme után a negyediket is megszerző franciának. „Jól játszott az ellenfél, én viszont sokat hibáztam, de párosban még játszom, és ott szépíthetek. Fájó ez a vereség, ám gyorsan el kell felejtenem, mert hamarosan következnek más versenyek.”