Kvitová sima vereséggel zárta le a pályafutását, Keys 88 ki nem kényszerített hibát ütve esett ki a US Openen

A 35 éves Petra Kvitová júniusban jelentette be, hogy a US Openen játssza pályafutása utolsó profi mérkőzését. A kétszeres wimbledoni bajnok, olimpiai bronzérmes cseh teniszező aligha fog szép emlékeket őrizni erről a találkozóról, ugyanis mindösszesen egy gémet tudott behúzni, a pontok 30 százalékát (74/22) sikerült megnyernie, így a francia Diane Parry 6:1, 6:0-val jutott a 2. fordulóba. Videó itt!

„Nem szerettem volna ennyire érzelgős lenni, de ma reggel, amikor felkeltem, már éreztem, hogy ez fog történni. Ideges voltam, nem tudtam enni sem, a pályán pedig szinte megbénított a tudat, hogy vélhetően ez az utolsó mérkőzésem” – idézi az MTI a korábbi világranglista-2. Kvitová szavait az 52 perces vereség kapcsán. A 2019-ben Australian Open-döntős, hatszoros Fed-kupa-győztes játékos hozzátette, miután néhány hete megfertőződött a koronavírussal, az is megfordult a fejében, hogy visszalép a US Opentől, de aztán meggondolta magát.

Búcsúztak kiemeltek is a hölgyeknél. A montreali mestertorna megnyerésével a köztudatba berobbanó, 22. kiemelt kanadai Victoria Mboko az első US Open-főtáblás mérkőzésén 6:3, 6:2-re kikapott a Roland Garros-győztes és wimbledoni bajnok cseh Barbora Krejcíkovától. Videó itt! A 30. kiemelt Dajana Jasztremszka nagyobb csatában bukott el, a tavaly az Australian Openen elődöntőt játszó ukrán teniszező a 2021-ben Roland Garros-finalista orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával szemben három szettben maradt alul 2 óra 41 perc alatt. Videó itt! Még nagyobb meglepetés, hogy az Australian Open-címvédő Madison Keys 3 óra 13 perces találkozón „vérzett el” a mexikói Renata Zarazúával szemben. A 6. kiemelt amerikai teniszező még az első szettet egy 12–10-es rövidítéssel megnyerte, de a meccsen ütött 88 (!) ki nem kényszerített hibája miatt nem tudott továbbjutni. Videó itt!

Ekkora szenzáció a férfiaknál nem volt, de azért 22. kiemeltként Ugo Humbert elköszönt a tornától, aki közel háromórás összecsapáson, négy szettben kapott ki az ausztrál Adam Waltontól. Videó itt! Emellett váratlan eredmény volt, hogy a világranglistán 39. argentin Sebastián Báez játszmát sem tudott nyerni a kvalifikációból érkező, jelenleg csak világranglista-353. Lloyd Harris ellen. Igaz, a dél-afrikai játékos volt korábban 31. is, és 2021-ben negyeddöntőt játszott az egyesült államokbeli Grand Slam-tornán. Videó itt! A winston-salemi 250-es versenyen az elődöntőt lemondta Sebastian Korda, így Fucsovics Márton játék nélkül jutott be a fináléba, amelyet aztán meg is nyert. A 25 éves amerikai teniszező akkor betegség miatt nem állt ki, és úgy tűnik, teljesen nem jött rendbe a US Openre, mert Cameron Norrie 7:5, 6:4-es vezetésénél feladta a mostani mérkőzését. Videó itt!

Bondár Anna jelen állás szerint 23.55-kor kezdi a meccsét a 12. kiemelt ukrán Elina Szvitolina ellen.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

L. Harris (dél-afrikai)–Báez (argentin) 6:3, 7:5, 6:4

Damm (amerikai)–Blanch (amerikai) 6:3, 6:4, 6:4

Bergs (belga)–Ceng Csun-hszin (tajvani) 6:3, 6:4, 6:3

Walton (ausztrál)–Humbert (francia, 22.) 6:4, 7:6 (7–4), 5:7, 6:1

Vong Csak-lam (hongkongi)–Kovacevic (amerikai) 6:4, 7:5, 7:6 (7–4)

Norrie (brit)–Korda (amerikai) 7:5, 6:4-nél Korda feladta

Fonseca (brazil)–Kecmanovics (szerb) 7:6 (7–3), 7:6 (7–5), 6:3

Draper (brit, 5.)–Gómez (argentin) 6:4, 7:5, 6:7 (7–9), 6:2

Collignon (belga)–Galán (kolumbiai) 6:4, 6:4, 6:4

Comesana (argentin)–Michelsen (amerikai, 28.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:4

Bellucci (olasz)–Sang Csün-cseng (kínai) 7:6 (7–0), 1:6, 6:3, 3:0-nál Sang feladta

Később

Tiafoe (amerikai, 17.)–Nisioka (japán)

Brooksby (amerikai)–Vukic (ausztrál)

Passaro (olasz)–Cobolli (olasz, 24.)

Munar (spanyol)–Faria (portugál)

Rune (dán, 11.)–Van de Zandschulp (holland)

Dellien (bolíviai)–Majchrzak (lengyel)

Struff (német)–McDonald (amerikai)

Duckworth (ausztrál)–Boyer (amerikai)

Rubljov (orosz, 15.)–Prizmic (horvát)

Diallo (kanadai, 31.)–Dzumhur (bosnyák)

Hacsanov (orosz, 9.)–Basavareddy (amerikai)

Ruud (norvég, 12.)–Ofner (osztrák)

Alcaraz (spanyol, 2.)–Opelka (amerikai)

NŐI EGYES

Putyinceva (kazah)–Cocciaretto (olasz) 6:4, 7:6 (7–4)

Hon (ausztrál)–Jeanjean (francia) 6:3, 7:5

Krejcíková (cseh)–Mboko (kanadai, 22.) 6:3, 6:2

Parry (francia)–Kvitová (cseh) 6:1, 6:0

Pavljucsenkova (orosz)–Jasztremszka (ukrán, 30.) 6:7 (5–7), 7:6 (7–5), 6:4

Szamszonova (orosz, 17.)–Jüan Jüe (kínai) 2:6, 6:4, 6:4

Zarazúa (mexikói)–Keys (amerikai, 6.) 6:7 (10–12), 7:6 (7–3), 7:5

Mertens (belga, 19.)–Ahn (amerikai) 6:1, 6:0

Townsend (amerikai)–Ruzic (horvát) 6:4, 6:4

Jovic (amerikai)–Szasznovics (fehérorosz) 7:6 (8–6), 6:3

Ribakina (kazah, 9.)–Pareja (amerikai) 6:3, 6:0

Kalinszkaja (orosz, 29.)–Ngounoue (amerikai) 6:0, 5:7, 6:4

Bucsa (spanyol)–Liu (amerikai) 6:2, 6:1

Rahimova (orosz)–Garcia (francia) 6:4, 4:6, 6:3

Kasatkina (ausztrál, 15.)–Ruse (román) 7:5, 6:1

Később

Li (amerikai)–Sramková (szlovák)

Szakkari (görög)–Maria (német)

Jacquemot (francia)–Bouzková (cseh)

Semenistaja (lett)–Stearns (amerikai)

Bondár–Szvitolina (ukrán, 12.)

Frech (lengyel, 28.)–Gibson (ausztrál)

Volynets (amerikai)–Sönmez (török)

V. Williams (amerikai)–Muchová (cseh, 11.)

Parks (amerikai)–Andrejeva (orosz, 5.)