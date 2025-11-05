Madison Keys visszalépett a WTA-vb utolsó csoportmeccsétől

Madison Keys kénytelen volt visszalépni a rijádi tenisz WTA-vb utolsó csoportmérkőzésétől, miután vírusos megbetegedés hátráltatta a játékban.
Madison Keys a tornán korábban vereséget szenvedett Iga Swiatektől és Amanda Anisimovától, így már a visszalépés előtt elveszítette az esélyét a továbbjutásra. Az amerikai teniszező helyét az orosz Jekatyerina Alekszandrova vette át a csoportban.
Legfrissebb hírek
Ritkán látott vereségbe szaladt bele Iga Swiatek a WTA-vb-n
Tenisz
2025.11.03. 19:00
WTA-vb: Szabalenka győzelemmel jubilált
Tenisz
2025.11.02. 19:56
Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00
Ezek is érdekelhetik