Madison Keys visszalépett a WTA-vb utolsó csoportmeccsétől

2025.11.05. 15:46
Fotó: Getty Images
Madison Keys kénytelen volt visszalépni a rijádi tenisz WTA-vb utolsó csoportmérkőzésétől, miután vírusos megbetegedés hátráltatta a játékban.

Madison Keys a tornán korábban vereséget szenvedett Iga Swiatektől és Amanda Anisimovától, így már a visszalépés előtt elveszítette az esélyét a továbbjutásra. Az amerikai teniszező helyét az orosz Jekatyerina Alekszandrova vette át a csoportban. 

 

