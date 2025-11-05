Madison Keys visszalépett a WTA-vb utolsó csoportmeccsétől

Madison Keys a tornán korábban vereséget szenvedett Iga Swiatektől és Amanda Anisimovától, így már a visszalépés előtt elveszítette az esélyét a továbbjutásra. Az amerikai teniszező helyét az orosz Jekatyerina Alekszandrova vette át a csoportban.

🚨 Schedule Update 🚨



Madison Keys has withdrawn from her match today due to illness. She is replaced in the draw by second alternate Ekaterina Alexandrova.



First alternate Mirra Andreeva elected to not sign in due to not being fit to play today.@WTAFinalsRiyadh |… — wta (@WTA) November 5, 2025