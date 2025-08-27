Gálfi Dalma: Emelt fővel távozom

A selejtezőből főtáblára jutott magyar játékos a szövetség közösségi oldalán elmondta, emelt fővel távozik, játszott a világ legnagyobb centerpályáján, az Arthur Ashe Stadionban, és „ott hagyta a szívét” a pályán.

„Nosková nagyon jól játszott, nem adott ki nem kényszerített hibákat és esélyt sem arra, hogy felém billenjen a mérleg, szóval le a kalappal előtte. Nagyon agresszív ellenfél, és ma kiválóan adogatott, emellett jól megérezte, hogy hova ütöm a labdát. Mindössze fél órával előtte tudtam meg, hogy a hetes pályáról az Arthur Ashe-re viszik át a meccsemet, amely előtt már sokszor elsétáltam azzal a gondolattal, hogy egyszer szeretnék ott játszani. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. Büszke vagyok arra, hogy helytálltam a világ legnagyobb pályáján” – fejtette ki.

Ami a terveket illeti, a balatonfüredi sportoló – aki 2015-ben a juniorok között megnyerte a US Opent – a folytatásban Ázsiában versenyez majd, a távlati célja pedig az, hogy a januári Australian Opent már a főtáblán kezdje meg.