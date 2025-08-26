US Open: jól játszott Gálfi, de ez sem volt elég Nosková ellen

A 21. kiemelt Linda Nosková ellen folytatta New York-i szereplését Gálfi Dalma, aki a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára. A magyar és a cseh hölgy eddig egyszer találkozott egymással, a 2023-as wimbledoni bajnokság első körében, ahol Gálfi 6:7, 6:2, 6:2-re nyert – nem kellett tehát rettegnie ellenfelétől annak ellenére sem, hogy jelenleg 67 hellyel áll hátrébb a világranglistán. Honfitársnőnk nem is játszott alárendelt szerepet az első játszmában, ám 2:2-nél elvesztette az adogatását, ami a mindössze két ki nem kényszerített hibát vétő riválisának elég is volt, hogy 6:4-re megnyerje a szettet a centerpályán játszott meccsen.

A magyar lány elképesztően magabiztosan, nullára megnyert adogatógémmel indította a második felvonást, és a további szervajátékainál is összeszedett maradt, igaz, annak a közelébe sem nagyon került, hogy brékelje ellenfelét. Összességében az egész szettről elmondható volt, hogy időnként mindkét versenyző remek megoldásokkal operált, kifejezetten jó játékot láthattak a nézők, a statisztikai mutatókat tekintve enyhe Nosková-fölénnyel. A tizenegyedik játékban aztán bekövetkezett, ami addig ebben a játszmában nem: a cseh játékos két bréklabdához jutott, s mivel Gálfi 15:40-nél hosszúra ütött egy fonákot, el is vette a magyar adogatását – a legrosszabbkor jöttek a hibák. A saját szerváját aztán hozta a nagyon keveset rontó Nosková, aki egy hibátlan szervajáték végén egy nyerővel zárta le a 6:4, 7:5-re végződő mérkőzést.

US OPEN, NEW YORK (40 412 800 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Linda Nosková (cseh, 21.)–Gálfi Dalma 6:4, 7:5