Eső miatt nem értek véget a magyarok meccsei a US Open selejtezőjében

2025.08.21. 00:06
Fotó: Getty Images
tenisz US Open Gálfi Dalma Piros Zsombor Udvardy Panna
Szerdán szinte egész nap esett az eső New Yorkban, így a US Open selejtezőjében a legtöbb mérkőzést a 2. fordulóban be sem tudták fejezni, vagy el sem tudták kezdeni. Így a magyar játékosok sorsa sem dőlt el.

 

A férfiaknál Piros Zsombor nem is léphetett pályára az argentin Thiago Agustín ellen. Csütörtökön valamikor 19.30 környékén kezdhet, ha az időjárás is úgy akarja.

A nőknél Udvardy Panna 6:2-re megnyerte az első szettet a francia Manon Léonard ellen, majd a másodikban 1:0-s vezetésénél szakadt félbe a találkozója. A negyedikként kiemelt Gálfi Dalma 5:1-re vezetett az első játszmában az amerikai Fiona Crawly ellen, amikor leparancsolták őket a pályáról. 

Mindkét magyar hölgy meccse csürtökön várhatóan 18.30 után folytatódhat.

TENISZ
US OPEN, SELEJTEZŐ
Férfi egyes, 2. forduló
Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin, 24.) – csütörtökre halasztva
Női egyes, 2. forduló
Gálfi Dalma (4.)–Fiona Crawley (amerikai) 5:1 – félbeszakadt
Udvardy Panna (29.)–Manon Léonard (francia) 6:2, 1:0 – félbeszakadt

 

