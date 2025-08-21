Eső miatt nem értek véget a magyarok meccsei a US Open selejtezőjében

A férfiaknál Piros Zsombor nem is léphetett pályára az argentin Thiago Agustín ellen. Csütörtökön valamikor 19.30 környékén kezdhet, ha az időjárás is úgy akarja.

A nőknél Udvardy Panna 6:2-re megnyerte az első szettet a francia Manon Léonard ellen, majd a másodikban 1:0-s vezetésénél szakadt félbe a találkozója. A negyedikként kiemelt Gálfi Dalma 5:1-re vezetett az első játszmában az amerikai Fiona Crawly ellen, amikor leparancsolták őket a pályáról.

Mindkét magyar hölgy meccse csürtökön várhatóan 18.30 után folytatódhat.

TENISZ

US OPEN, SELEJTEZŐ

Férfi egyes, 2. forduló

Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin, 24.) – csütörtökre halasztva

Női egyes, 2. forduló

Gálfi Dalma (4.)–Fiona Crawley (amerikai) 5:1 – félbeszakadt

Udvardy Panna (29.)–Manon Léonard (francia) 6:2, 1:0 – félbeszakadt