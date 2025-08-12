Babosék az áramszünet után fordítottak, és továbbjutottak Cincinnatiben

Babos Tímea és Luisa Stefani két hete is Hszü Ji-fan és Jang Csao-Hszüan ellen lépett pályára az első fordulóban, a montreali mestertornán 6:4, 3:6, 10–2-re nyert a magyar, brazil kettős. Cincinnatiben a 7. helyen kiemelt duó négy bréklabdát volt kénytelen hárítani az első szettben – ebből kettő játszmalabda volt –, de végül nem veszítette el egyik adogatójátékát sem, igaz, brékre sem volt esélye. A felek így eljutottak a tie-breakig, amelyben a kínaiak 5–0-val kezdtek, és nem is engedték ki a kezükből a rövidítést, tehát megnyerték a játszmát.

Jól indult a második felvonás Babosék számára, mivel éltek első bréklabdájukkal, így 3:0-ra elhúztak. Ekkor áramszünet miatt félbeszakadt a mérkőzésük (akárcsak az összes többi a tornán), s csak több mint egy óra kényszerszünet után folytatódhatott. Ezt követően 4:1-nél 40:15-re vezetett fogadóként a magyar, brazil duó, s ugyan nem sikerült brékelni, nem is volt rá szükség, Babos később kiszerválta a játszmát.

Döntő rövidítésben dőlt az összecsapás, és Babosék 3–0-val kezdtek, majd 5–1-gyel és 8–4-gyel fordultak. Nem is volt visszaút a kínaiak számára innen, a magyar, brazil kettős kihasználta az első meccslabdáját, így megnyerte a kétórás találkozót, s a következő körben majd a Stollár Fanny, Vu Fang-hszien párost búcsúztató Peyton Stearnsszel és Marketa Vondrousovával mérkőzik meg.

ATP ÉS WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI (5 152 599 dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-Hszüan (kínaiak) 6:7 (2–7), 6:3, 10–4 – döntő rövidítés