Az első körben búcsúztak Stollárék Cincinnatiben

Igencsak hamar, már a harmadik játékban elvesztette adogatását a Stollár Fanny, Vu Fang-hszien kettős a cincinnati 1000-es torna női páros versenyének 1. fordulójában. A magyar, tajvani duó aztán három gémmel később eltüntette a Peyton Stearns, Marketa Vondrousová alkotta tandem brékelőnyét, de 4:4-nél ismét az amerikai, cseh kettősé lett Stollárék szervája, majd az izgalmas tizedik gémben – volt egy bréklabda és két meccslabda is – lezárták az első játszmát.

A szett elvesztése alaposan megzavarhatta Stollárt és tajvani társát, ugyanis a második felvonás elején gyors egymásutánban két adogatójátékot is elvesztettek. Az ellenfél 3:0-s vezetése azonban alighanem megrázta a vészcsengőt fejekben ugyanis a következő három gémben eltüntették a kettős brékhátrányt, hogy aztán saját adogatásukat hozva 4:3-ra már ők vezessenek. A játszma vége felé közeledve aztán megint hibáztak Stollárék, akik 5:5-nél két bréklabdát is engedélyeztek az ellenfélnek, amely élt is a második lehetőséggel, majd saját szerváját hozva 6:4, 7:5-re meg is nyerte a mérkőzést.

ATP ÉS WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI (5 152 599 dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ

Stearns (amerikai), Vondrousová (cseh)–Stollár (magyar), Vu Fang-hszien (tajvani) 6:4, 7:5