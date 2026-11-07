Visszavonult a korábbi angol válogatott Conor Coady, a Wolves egykori csapatkapitánya

Conor Coady a Liverpool akadémiáján nevelkedett, a 2012–2013-as idényben pedig egy percre a Premier League-ben is bemutatkozott a „vörösök” játékosaként. Játszott a Sheffield Unitedben, a Huddersfieldben és az Evertonban is, pályafutása jelentős részében azonban a Wolverhampton Wandererst erősítette. A Wolvesban 317 meccsen lépett pályára, megnyerte a Championshipet, és éveken keresztül a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

2023 nyarán a Leicester Cityhez szerződött, majd két évvel később a Wrexhamhez igazolt, innen vonult vissza. Utolsó mérkőzését nyáron a Manchester United ellen játszotta.

Gareth Southgate 2020 őszén meghívta az angol válogatottba, ahol 10 meccsen lépett pályára, egy Wales elleni felkészülési mérkőzésen pedig gólt is szerzett. Tagja volt a 2020-as Európa-bajnokságon rész vevő keretnek és a 2022-es katari világbajnokságra is elutazott – játszani azonban egyik nagy tornán sem játszott.

Coady várhatóan edzősködéssel fog foglalkozni, szeptemberben már csatlakozott az angol U21-es válogatott stábjához.