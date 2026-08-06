Visszatér az olimpiai bajnok curlinges, Eve Muirhead

„Amikor 2022-ben bejelentettem a visszavonulásomat, már elértem azt a célt, amelyért egész pályafutásom során dolgoztam, így akkor a lehető legszebb módon búcsúzhattam el. Az odáig vezető út rengeteg energiámat emésztette fel mentálisan és fizikailag egyaránt. Négy olimpia után eljutottam arra a pontra, amikor szükségem volt a távolmaradásra” – mondta a 36 éves Muirhead, aki vegyes párosban tér vissza a kétszeres olimpiai ezüstérmes Bobby Lammie oldalán, és a 2030-as játékokat célozzák meg. Ez a kettős 2022-ben világbajnok volt.

„A kihagyás lehetővé tette, hogy új lehetőségeket fedezzek fel, másfajta fizikai kihívásokkal találkozzak, és újra felfedezzem az edzés és a versenyzés örömét, mindezt anélkül a nyomás nélkül, amelyet éveken át saját magamra helyeztem” – tette hozzá.

Visszavonulása alatt Muirhead volt a 2024-es ifjúsági téli olimpián szerepelt brit csapat vezetője, valamint segítette az idei olimpián szerepelt küldöttség munkáját is. Ezen kívül könyvet írt, maratont futott, kluboknál segédkezett.

Olimpiáról 1 arany- és 1 bronz-, vb-ről 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronz-, míg Európa-bajnokságról 3 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérme van.