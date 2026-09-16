Francia Alpok 2030: elégedett a koordinációs bizottság a helyszíni szemle után

„Az alapok szilárdak és jól átgondoltak” – szögezte le, hozzátéve, hogy a bizottság bizalommal tekint a projekt ambícióira, és tetszik neki a felvázolt irányvonal.

A testület véglegesen rögzítette a jégkorong, a műkorcsolya és a szinkronkorcsolya, a curling és a rövid pályás gyorskorcsolya versenyszámok elosztását Lyonban és annak környékén. A csaknem nyolcvan jégkorongmérkőzést a lyoni Tony Garnier Csarnok és az LDLC Aréna között osztják el, utóbbit – nagyobb befogadóképessége miatt – a férfi és női versenyek döntő szakaszaiban fogják használni. Az Eurexpo kiállítási központ ad otthont a curlingversenyeknek, a műkorcsolya-versenyeknek, a rövid pályás gyorskorcsolya-versenyeknek, valamint a szinkronkorcsolyának, amely most kerül be az olimpiai programba. Ide kerül a fő médiaközpont is.

„Ezekkel az előrelépésekkel teremtődtek meg az alapjai annak, hogy nagy magabiztossággal vágjunk bele a felkészülés következő szakaszába, amely már a részletes operatív tervezésre és magának az olimpiának a lebonyolítására vonatkozik” – mondta Beckers.

A szervezőknek tavasszal kellett újragondolniuk a terveket, mert Nizzába képzeltek el jégsportközpontot, a dél-franciaországi város új polgármestere azonban ehhez nem járult hozzá, és elutasította, hogy ideiglenes jégpályát alakítsanak ki a nizzai stadionban.

Az irányításban is akadtak gondok az elmúlt hónapokban: az általános igazgató Vincent Roberti vette át a héten ideiglenesen Edgar Grospiron helyét a szervezőbizottság elnöki posztján. Grospiron múlt szerdán távozott a pozícióból, tizennyolc hónappal a kinevezése után.

A szervezőbizottság hétfőn közölte, hogy Roberti lesz az elnök, amíg nem találnak végleges megoldást. Az ő mostani megbízásához alapszabályt kellett módosítania a testületnek, hogy az általános igazgatói tisztséget is megtarthassa.