Francia Alpok 2030: a síalpinizmus marad a programban

Erről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) illetékes testülete döntött csütörtökön.

Karl Stoss, az ötkarikás programért felelős munkacsoport elnöke a NOB hírlevelében kiemelte: felismerték az alpesi régiókban erős és egyre népszerűbb sportág potenciálját, miként tud jelentős értéket képviseli a műsorban, miközben lendületet is ad az olimpiának.

A síhegymászás során sílécen és futva kell komoly emelkedőket és akadályokat leküzdeni, majd lecsúszni a célba időre.

Az idei olimpián három számban hirdettek bajnokot: női és férfi sprintben, illetve vegyes váltóban, de 2030-ban két hosszabb egyéni verseny is bekerülhet a programba.

A teljes menetrendről még az idén dönt a NOB. Az északi összetett és a hódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklása programban maradása kérdéses.