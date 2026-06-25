Nemzeti Sportrádió

Francia Alpok 2030: a síalpinizmus marad a programban

2026.06.25. 23:03
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A síalpinizmus marad az olimpiai programban (Fotó: AFP)
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síalpinizmus téli olimpia Francia Alpok 2030
Az idei milánói–cortinai téli olimpián debütált síalpinizmus beváltotta a reményeket, és a Francia Alpokban 2030-ban rendezendő játékok műsorán is szerepelni fog.

 

Erről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) illetékes testülete döntött csütörtökön.

Karl Stoss, az ötkarikás programért felelős munkacsoport elnöke a NOB hírlevelében kiemelte: felismerték az alpesi régiókban erős és egyre népszerűbb sportág potenciálját, miként tud jelentős értéket képviseli a műsorban, miközben lendületet is ad az olimpiának.

A síhegymászás során sílécen és futva kell komoly emelkedőket és akadályokat leküzdeni, majd lecsúszni a célba időre.

Az idei olimpián három számban hirdettek bajnokot: női és férfi sprintben, illetve vegyes váltóban, de 2030-ban két hosszabb egyéni verseny is bekerülhet a programba.

A teljes menetrendről még az idén dönt a NOB. Az északi összetett és a hódeszkások párhuzamos óriás-műlesiklása programban maradása kérdéses.

 

síalpinizmus téli olimpia Francia Alpok 2030
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