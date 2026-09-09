Francia Alpok 2030: távozik a szervezőbizottság vezetője

A Reuters brit hírügynökség értesülései alapján már folynak a tárgyalások ennek feltételeiről, a Francia Alpokban sorra kerülő ötkarikás játékok szervezőbizottságának igazgatótanácsa csütörtökön ülésezik majd.

Grospiron és Cyril Linette vezérigazgató között korábban nyílt ellentét alakult ki, ez a milánói-cortinai téli játékok idejére olyannyira felerősödött, hogy utóbbi végül távozott. A forrás szerint mostanra az olimpia szervezésének kulcsfontosságú szereplői, így a francia kormány, a játékoknak otthont adó régiók vezetése, valamint a Francia Olimpiai Bizottság és az ország paralimpiai bizottsága részéről is „megrendült a bizalom” Grospiront illetően.

A 2030-as téli olimpiát február 1. és 17., a paralimpiát pedig március 1. és 10. között rendezik. Ez lesz összességében a hetedik olimpia Franciaország történetében: nyári (Párizs 1900, 1924 és 2024) és téli (Chamonix 1924, Grenoble 1968 és Albertville 1992) játékoknak egyaránt háromszor adott eddig otthont.