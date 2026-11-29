ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

ARSENAL–MANCHESTER CITY 2–2 (1–1)

London, Emirates Stadion. Vezette: Brooks

ARSENAL: Raya – J. Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori (Hincapié, a szünetben) – Bruno Guimares, Merino (Lewis-Skelly, 58.) – Madueke (Dowman, 80.), Ödegaard (Gyökeres, 58.), Colisz (Eze, 58.) – Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

MANCHESTER CITY: Donnarumma – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol – E. Anderson, Buaddi – I. Ndiaye (Kovacic, 77.), E. Fernández (O'Reilly, 67.), Doku (Foden, 67.) – Haaland. Menedzser: Enzo Maresca

Gólszerző: Havertz (40.), J. Timber (83.), ill. Haaland (34.), E. Fernández (48.)

Hazai fölénnyel indult az Arsenal és a Manchester City mérkőzése, amely az első félidő első felében nagy küzdelmet hozott. A manchesteriek kapujába ugyan Kai Havertz betalált a 10. percben, ám a gólját les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később Jurriën Timber éles szögből leadott lövését hatástalanította reflexmozdulattal Gianluigi Donnarumma, majd a holland jobbhátvédet Jérémy Doku hajcibálás miatt bepanaszolta, de a VAR-vizsgálat kiderítette, Timber csak a mezét rángatta meg a belga szélsőnek, így maradhatott a pályán.

Arról, hogy komoly futballmeccsre emlékeztető jelenet is legyen a találkozón, Josko Gvardiol és Erling Haaland gondoskodott a 34. percben, amikor előbbi ragyogóan szerzett labdát az Arsenal térfelének jobb oldalán, utóbbi pedig higgadtan értékesítette a horvát védő passzát ‒ bejött a magas letámadás! Nem sokáig örülhetett ugyanakkor az előnynek a világoskék mezes csapat, az Arsenal ugyanis csakhamar úgy döntött: megadja a vágyott látványt és gólt közönségének. A 40. percben Hrisztosz Colisz a bal szélről, futtából ívelt Mikel Merino fejére, aki középre stukkolt, ahol Kai Havertz érkezett meglehetősen üresen, és zavartalanul bólintott a kapuba.

Nem sokat kellett várni a következő gólra a szünet után: a 48. percben Ajjub Buaddi használta ki, hogy Martin Ödegaard túl sokat vacakolt a labdával, megszerezte azt, gyönyörűen játszotta tisztára magát, majd meglódult, és mesteri passzt adott a a középen a lehető legjobb ütemben érkező Enzo Fernándeznek, aki a cipője orrával pöccintett a kapuba. Kisvártatva Ödegaard szöglete okozott némi riadalmat a Manchester City védelmében, ám az egyik menteni igyekvő védő hátáról vészjóslóan a gólvonal felé pattanó labdát Donnarumma reflexmozdulattal ki tudta rúgni.

A gól után nem sokkal három cserével frissítettek és ha lehet, még jobban rákapcsoltak a hazaiak, amelynek eredményeképpen előbb Viktor Gyökeres fejelt kapufát, majd a kipattanót Timber vágta fölé. Nem sokkal később Havertz lövését kellett blokkolni; rohamozott az Arsenal, gyakran hatan-heten is helyezkedtek a leshatáron ‒ egy ilyen alkalommal Gyökeres került ziccerbe, de „eltörte” a labdát. Végül a 83. percben Eberechi Eze szögletéből Jurriën Timber a hosszú kapufánál a csípőjével szerzett gólt ‒ négypercnyi vizsgálódás után a VAR is szentesítette a találatot. A hatperces hosszabbítás utolsó pillanataiban Phil Foden szögleténél nagy nehezen sikerült mentenie a hazai védelemnek, miközben Gyökeres kezéhez is hozzáért a labda, ám a videoszobában úgy értékelték, nem ért tizenegyest az eset ‒ maradt a 2‒2-es döntetlen a rangjához színvonalában is felnövő rangadón.

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