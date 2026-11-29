A 12-14 éves korosztály európai legjobbjai az elmúlt napokat Bukarestben töltötték, ahol az ez évi korosztályos kontinensviadalt rendezték meg, méghozzá jelentős részvétel mellett. Negyvenöt ország képviseltette magát, köztük a sportágban élenjárók szinte kivétel nélkül, csupán az oroszok nem indultak, miután a románok nemet mondtak a moszkvai vízumkérelemre.

Így is nyolcszáz felett volt a tatamira...

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