Tekvondó: ez nem a mi Eb-nk volt
Bár érmet reméltünk tőlük, ezúttal nem termett babér tekvondósainknak a kadét Európa-bajnokságon.
A 12-14 éves korosztály európai legjobbjai az elmúlt napokat Bukarestben töltötték, ahol az ez évi korosztályos kontinensviadalt rendezték meg, méghozzá jelentős részvétel mellett. Negyvenöt ország képviseltette magát, köztük a sportágban élenjárók szinte kivétel nélkül, csupán az oroszok nem indultak, miután a románok nemet mondtak a moszkvai vízumkérelemre.
Így is nyolcszáz felett volt a tatamira...
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