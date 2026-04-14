Feltöltődésre szánja a következő idényt Kagijama Juma olimpiai és vb-ezüstérmes műkorcsolyázó

2026.04.14. 11:26
Kagijama Juma (Fotó: Getty Images)
Kagijama Juma téli sportok műkorcsolya
A feltöltődést szem előtt tartva a következő műkorcsolyaidényt kihagyja az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Kagijama Juma.

„Szeretném kihasználni ezt az időt arra, hogy újra felfedezzem, mi teszi a műkorcsolyát olyan különlegessé, új kihívásokba szeretnék belevágni és gondolkodnom kell magamról a jövőmet illetően” – osztotta meg terveit a közösségi médiában a 22 éves sportoló.

Elárulta, hogy jégrevüben tervez fellépni, de más elképzelései is vannak.

„Az utóbbi idények nagyon frusztrálóak voltak számomra, nehéz időszakokon mentem keresztül, de örülök, hogy jó hangulatban zárhattam az évadot” – tette hozzá.

Kagijama februárban a kazah Mihail Sajdorov mögött lett második a milánói-cortinai téli játékok férfiversenyében, majd márciusban, a prágai világbajnokságon is ezüstérmet szerzett, csak az amerikai Ilia Malinin bizonyult nála jobbnak. A japán korcsolyázó már a 2022-es pekingi téli olimpián is a dobogó második fokára állhatott fel, világbajnokságokon pedig összesen négy ezüst- és egy bronzérmet szerzett.

 

