Francia Alpok 2030: Hollandiában lehet a gyorskorcsolya

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Torino is esélyes volt sportági helyszínnek. A hivatalos megerősítés még nem történt meg, de várhatóan június végére bejelentik a heerenveeni Thialf Stadiont, ami azt jelentené, hogy Hollandia 1928 óta először adna otthont olimpiai viadalnak.

A francia rendezők létesítményhiánnyal magyarázzák lépésüket, és már korábban jelezték, hogy szükség esetén szomszédos országok segítségére is számítanak. Heerenveen 1400 kilométerre fekszik Nizzától.

A Thialf Stadiont a sportág „szívének” tartják, ez a nagypályás gyorskorcsolya leggyorsabb fedett létesítménye a világon, és 12 500 néző befogadására alkalmas. A szervezők arról is tárgyalnak, hogy Nizza helyett Lyonban vagy Párizsban legyen a jégkorongtorna.