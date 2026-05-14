Nemzeti Sportrádió

Francia Alpok 2030: Hollandiában lehet a gyorskorcsolya

2026.05.14. 14:17
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Francia Alpok Thialf Stadion Heerenveen gyorskorcsolya téli olimpia 2030
A 2030-as Francia Alpokban rendezendő téli olimpia szervezői tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy a hollandiai Heerenveenben rendezhessék a játékok gyorskorcsolya versenyeit.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint Torino is esélyes volt sportági helyszínnek. A hivatalos megerősítés még nem történt meg, de várhatóan június végére bejelentik a heerenveeni Thialf Stadiont, ami azt jelentené, hogy Hollandia 1928 óta először adna otthont olimpiai viadalnak.

A francia rendezők létesítményhiánnyal magyarázzák lépésüket, és már korábban jelezték, hogy szükség esetén szomszédos országok segítségére is számítanak. Heerenveen 1400 kilométerre fekszik Nizzától.

A Thialf Stadiont a sportág „szívének” tartják, ez a nagypályás gyorskorcsolya leggyorsabb fedett létesítménye a világon, és 12 500 néző befogadására alkalmas. A szervezők arról is tárgyalnak, hogy Nizza helyett Lyonban vagy Párizsban legyen a jégkorongtorna.

 

Francia Alpok Thialf Stadion Heerenveen gyorskorcsolya téli olimpia 2030
Legfrissebb hírek

Az IIHF elnöke aggódik a 2030-as olimpiai hokitorna miatt

Téli sportok
2026.04.30. 18:39

Téli olimpia: Párizsban vagy Lyonban lehet a hokitorna a nizzai vétó miatt

Téli sportok
2026.04.28. 19:14

Moon Wonjun megsérült

Téli sportok
2026.03.13. 22:50

Norvég győzteseket avattak a gyorskorcsolyázók összetett vb-jén

Téli sportok
2026.03.08. 18:45

Gyorskorcsolya: Stolz vezet az első nap után az összetett-vb-n

Téli sportok
2026.03.07. 18:13

Gyorskorcsolya sprint-vb: két holland aranyérem, Bejczi Botond a 24.

Téli sportok
2026.03.06. 22:45

„Édesanyámtól hozom a derűmet” – hatvanéves lett Hunyady Emese

Téli sportok
2026.03.04. 07:18

Távozott a következő téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója

Téli sportok
2026.02.25. 14:41
Ezek is érdekelhetik