A 2024-es Európa-bajnok műkorcsolyázó, Loena Hendrickx visszavonult

Visszavonult a 2024-ben Európa-bajnok belga műkorcsolyázó, Loena Hendrickx – tudatta a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU).
„Loena, köszönünk mindent, amit a sportágunknak adtál. Minden jót kívánunk a következő lépésekhez” – áll az ISU közleményében.
A 26 éves Loena Hendrickx 2022-ben ezüst- és 2023-ban bronzérmes (2023) is volt világbajnokságon. Az Eb-címén túl két ezüstérme (2023, 2026) és egy bronzérme (2022) is van a kontinensbajnokságokról. Hendrickx a legutóbbi három téli olimpián indult, legjobb eredménye a pekingi játékokon elért nyolcadik helyezés volt.
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