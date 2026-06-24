Nemzeti Sportrádió

A 2024-es Európa-bajnok műkorcsolyázó, Loena Hendrickx visszavonult

2026.06.24. 23:55
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Loena Hendrickx (Fotó: Getty Images)
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műkorcsolya Loena Hendrickx visszavonulás
Visszavonult a 2024-ben Európa-bajnok belga műkorcsolyázó, Loena Hendrickx – tudatta a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU).

„Loena, köszönünk mindent, amit a sportágunknak adtál. Minden jót kívánunk a következő lépésekhez” – áll az ISU közleményében.

A 26 éves Loena Hendrickx 2022-ben ezüst- és 2023-ban bronzérmes (2023) is volt világbajnokságon. Az Eb-címén túl két ezüstérme (2023, 2026) és egy bronzérme (2022) is van a kontinensbajnokságokról. Hendrickx a legutóbbi három téli olimpián indult, legjobb eredménye a pekingi játékokon elért nyolcadik helyezés volt.

 

műkorcsolya Loena Hendrickx visszavonulás
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