A 2024-es Európa-bajnok műkorcsolyázó, Loena Hendrickx visszavonult

„Loena, köszönünk mindent, amit a sportágunknak adtál. Minden jót kívánunk a következő lépésekhez” – áll az ISU közleményében.

A 26 éves Loena Hendrickx 2022-ben ezüst- és 2023-ban bronzérmes (2023) is volt világbajnokságon. Az Eb-címén túl két ezüstérme (2023, 2026) és egy bronzérme (2022) is van a kontinensbajnokságokról. Hendrickx a legutóbbi három téli olimpián indult, legjobb eredménye a pekingi játékokon elért nyolcadik helyezés volt.