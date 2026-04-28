Téli olimpia: Párizsban vagy Lyonban lehet a hokitorna a nizzai vétó miatt

Az eredeti tervek szerint a helyi futballklub, az élvonalbeli Nice stadionját is átépítettek volna a játékok idejére hokiarénává, főleg a férfi mérkőzésekre. Éric Ciotti polgármester azonban megvétózta a terveket, szerinte a csapatot nem szabad hosszú időre eltiltani a hazai pályától.

Nizzában másik két stadiont is vizsgáltak lehetséges helyszínként, ám azok túl költségesek lettek volna.

A szervezőbizottság kedden bejelentette, hogy megfelelő helyszínt keres „más nagyvárosban, például Lyonban vagy Párizsban a már meglévő létesítményekben, amelyek legalább 10 ezer férőhelyesek.” A döntés a végrehajtó bizottság május 11-i ülésén születhet meg.

Amennyiben valóban Párizsban vagy Lyonban kellene megrendezni az ötkarikás hokitornát, úgy az eredeti tervekhez képest is nagyon "szétszórná" a rendezést, ez már az idén februárban megtartott milánói-cortinai olimpia alatt is kritika forrása volt.