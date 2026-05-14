Itt a Paks bejelentése, eldőlt Böde Dániel jövője!
A Paks csütörtöki közleménye kiemeli, hogy Böde Dániel így már a 21. élvonalbeli idényére készülhet.
„Igazából most még gyorsabban ment, mint tavaly – mondhatni, körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk a folytatásról. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok, szeretek focizni. Rövid távon mindig nagy motiváció, amikor a góljaim után kifuthatok a gyermekeimhez. Ez egy olyan érzés, ami minden alkalommal plusz erőt ad. Hosszabb távon pedig ott van bennem a cél, hogy az örökranglistán megelőzzem Illés Bélát, aki már csak 13 mérkőzéssel áll előttem. De most a legfontosabb, hogy méltóan zárjuk az idényt. Egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, talán mondhatjuk, hogy az idei legfontosabb. Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet, és szépen befejezni az évet” – idézte Böde szavait a Paks honlapja.
A 39 éves játékos pályafutása során 527 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken 172 gólt és 75 asszisztot jegyzett.
Böde megelőzheti az örökranglistán Illés Bélát, aki 540 élvonalbeli bajnokival áll előtte, és ezzel felléphet a dobogó harmadik fokára, ahol a második helyen Kuttor Attila áll 560 mérkőzéssel, míg a listát Végh Zoltán 570-nel vezeti.
NB I
33. FORDULÓ
Május 16. szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|32
|19
|9
|4
|64–30
|+34
|66
|2. Ferencvárosi TC
|32
|20
|5
|7
|64–31
|+33
|65
|3. Paksi FC
|32
|14
|8
|10
|60–45
|+15
|50
|4. Debreceni VSC
|32
|13
|11
|8
|49–40
|+9
|50
|5. Zalaegerszegi TE
|32
|13
|9
|10
|49–40
|+9
|48
|6. Puskás Akadémia
|32
|13
|6
|13
|41–41
|0
|45
|7. Újpest FC
|32
|11
|7
|14
|47–55
|–8
|40
|8. Kisvárda
|32
|11
|7
|14
|36–48
|–12
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|32
|10
|9
|13
|45–55
|–10
|39
|10. MTK Budapest
|32
|9
|10
|13
|53–60
|–7
|37
|11. Diósgyőri VTK
|32
|6
|10
|16
|38–62
|–24
|28
|12. Kazincbarcika
|32
|6
|3
|23
|29–68
|–39
|21