Itt a Paks bejelentése, eldőlt Böde Dániel jövője!

A Paks csütörtöki közleménye kiemeli, hogy Böde Dániel így már a 21. élvonalbeli idényére készülhet.

„Igazából most még gyorsabban ment, mint tavaly – mondhatni, körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk a folytatásról. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok, szeretek focizni. Rövid távon mindig nagy motiváció, amikor a góljaim után kifuthatok a gyermekeimhez. Ez egy olyan érzés, ami minden alkalommal plusz erőt ad. Hosszabb távon pedig ott van bennem a cél, hogy az örökranglistán megelőzzem Illés Bélát, aki már csak 13 mérkőzéssel áll előttem. De most a legfontosabb, hogy méltóan zárjuk az idényt. Egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, talán mondhatjuk, hogy az idei legfontosabb. Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet, és szépen befejezni az évet” – idézte Böde szavait a Paks honlapja.

A 39 éves játékos pályafutása során 527 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken 172 gólt és 75 asszisztot jegyzett.

Böde megelőzheti az örökranglistán Illés Bélát, aki 540 élvonalbeli bajnokival áll előtte, és ezzel felléphet a dobogó harmadik fokára, ahol a második helyen Kuttor Attila áll 560 mérkőzéssel, míg a listát Végh Zoltán 570-nel vezeti.

NB I

33. FORDULÓ

Május 16. szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!