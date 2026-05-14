Itt a Paks bejelentése, eldőlt Böde Dániel jövője!

ROCK PÉTER
2026.05.14. 12:45
Böde Dániel újabb egy idényre aláírt (Fotó: Paksi FC)
Böde Dániel labdarúgó NB I Paksi FC szerződéshosszabbítás
A labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a csapat közönségkedvence, Böde Dániel új szerződést kötött a klubbal.

A Paks csütörtöki közleménye kiemeli, hogy Böde Dániel így már a 21. élvonalbeli idényére készülhet.

„Igazából most még gyorsabban ment, mint tavaly – mondhatni, körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk a folytatásról. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok, szeretek focizni. Rövid távon mindig nagy motiváció, amikor a góljaim után kifuthatok a gyermekeimhez. Ez egy olyan érzés, ami minden alkalommal plusz erőt ad. Hosszabb távon pedig ott van bennem a cél, hogy az örökranglistán megelőzzem Illés Bélát, aki már csak 13 mérkőzéssel áll előttem. De most a legfontosabb, hogy méltóan zárjuk az idényt. Egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk, talán mondhatjuk, hogy az idei legfontosabb. Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet, és szépen befejezni az évet” – idézte Böde szavait a Paks honlapja.

A 39 éves játékos pályafutása során 527 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken 172 gólt és 75 asszisztot jegyzett.

Böde megelőzheti az örökranglistán Illés Bélát, aki 540 élvonalbeli bajnokival áll előtte, és ezzel felléphet a dobogó harmadik fokára, ahol a második helyen Kuttor Attila áll 560 mérkőzéssel, míg a listát Végh Zoltán 570-nel vezeti.

NB I
33. FORDULÓ
Május 16. szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC32199464–30+34 66 
  2. Ferencvárosi TC32205764–31+33 65 
  3. Paksi FC321481060–45+15 50 
  4. Debreceni VSC321311849–40+9 50 
  5. Zalaegerszegi TE321391049–40+9 48 
  6. Puskás Akadémia321361341–4145 
  7. Újpest FC321171447–55–8 40 
  8. Kisvárda321171436–48–12 40 
  9. Nyíregyháza Spartacus321091345–55–10 39 
10. MTK Budapest329101353–60–7 37 
11. Diósgyőri VTK326101638–62–24 28 
12. Kazincbarcika32632329–68–39 21

 

 

