Augusztus 29-én rendezik a Generali Night Run fesztivált Duna-átúszással

A szervezők csütörtöki tájékoztatása szerint augusztus 29-én reggeltől késő estig a sporté lesz a főszerep a Műegyetem rakparton és környékén.

A nap 8 órakor indul a félmaratonnal, amely egyéniben és váltóban is teljesíthető. Délelőtt kerül sor a Duna-átúszásra, ami több év kihagyás után lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők a belvárosi Dunában, a Szabadság híd térségében éljenek át egy különleges sportélményt a Corvinus és a BME közötti szakaszon. A vízi biztosítást a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat végzi, a kijelölt szakaszon teljes hajózár lesz, az úszófolyosót pedig mentőcsónakok és szakemberek felügyelik.

Délután a futás és úszás mellett további látványos programok következnek: streetball-bajnokság, sportbemutatók és gyerekfutamok színesítik a fesztivált. Sötétedéskor kezdetüket veszik a klasszikus Generali Night Run futószámok, majd az estét a Night Bike zárja.

A Night Run – amely az elmúlt években a futók egyik kedvenc fővárosi eseményévé vált – este a 6, a 10,5 és a 10,5 kilométeres fejlámpás futammal várja az indulókat a Budai Vár, a kivilágított Parlament, a Margit híd és az Alagút érintette útvonalon.

„Idén a Generali Night Run futóversenyekkel szeretnénk megmutatni Budapest gyönyörű esti és reggeli fényeit is, persze a fő hangsúly a mozgáson van. Fontosnak tartjuk, hogy évről évre megszólítsuk a sportolni vágyókat, hogy egy szuper hangulatú eseményen mozoghassanak együtt” – mondta Olt Boglárka, a verseny fő támogatója, a Generali a Biztonságért Alapítvány képviselője.