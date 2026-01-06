Történelmi hódeszkaversenyt rendeznek a Városligetben

A városi hódeszkázás egyik legdinamikusabban fejlődő szakágában, a rail jam néven ismert formátumban megrendezett viadalon a nemzetközi mezőny legjobbjai mellett a legjobb hazai snowboardosok is résztvesznek, így például Fricz Botond is.

Az egyre népszerűbb rail jam szakág viadalai 2025 óta részei a Nemzetközi Sí- és Snowboardszövetség (FIS) versenynaptárának. A budapesti viadalt a Rock a Rail névre keresztelt versenysorozat keretében rendezik meg, s a magyar főváros mellett Innsbruck, Hága és Riga is kiemelt állomása a sorozatnak.

„A versenyek különlegessége, hogy nem igényelnek magashegyi környezetet: így kaphat helyet Budapesten a Városliget szívében az egyedi korlátokból és ugratókból álló pálya, amelyen a versenyzők testközelből, a közönségtől karnyújtásnyira mutatják be legtechnikásabb trükkjeiket” – közölték a szervezők.

A budapesti viadalt a Generali Freeze Fesztivál keretében rendezik meg, amelyen a hódeszkázás mellett curling, műkorcsolya, darts, Ice Board Blade és további programok várják az érdeklődőket.

A szervező Magyar Snowboardszövetség tájékoztatása szerint több mint nyolc ország versenyzői mutatják be tudásukat a Városligetben, így például a belga Joewen Frijns, a holland Senna van Drunnen vagy épp a brit Mia Langridge. A hazai mezőnyt a már említett Fricz Botond mellett Kis Beni, Lotfi Peiman és Masek Gergely képviseli, továbbá olyan tehetségek mutatkoznak be a nemzetközi porondon, mint Tóth Lili, Kádár Dominik és Diószegi Bence.

A FIS Street Snowboard Európa-kupa budapesti állomását január 9–11. között rendezik a Városligetben.