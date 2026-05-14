Tekvandó Eb: ez volt minden idők legsikeresebb magyar szereplése

A TFSE 20 esztendős küzdősportolója, aki Eb-újoncként indult a kontinensviadalon, győzelemmel debütált: a legjobb 16 közé jutásért két menetben nyert a bosnyák Benjamin Husic ellen, elbúcsúztatva a 28 résztvevőt felvonultató kategória hatodik kiemeltjét. A nyolcaddöntő aztán már megálljt jelentett a junior és felnőtt magyar bajnok Klajkó számára, aki 2:0-ra maradt alul a lengyel Lukasz Cudnochhal szemben.

Klajkó Dávid kilencedikként zárt (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)

Az épek Eb-jével párhuzamosan rendezték meg a paratekvandósok Európa-bajnokságát is, amelyen a csütörtökön fellépő mindkét magyar, Bán Diána (K44, plusz 65 kg) és D. Kiss Zoltán (K44, plusz 80 kg) is ötödik helyen végzett kategóriájában.

„Münchenben minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tekvandó” – írta értékelésében a szövetség, méltatva, hogy az első három napon öt érmet szereztek a piros-fehér-zöld színek képviselői. Az esemény hétfői nyitó napján Salim Kamilah (46 kg) aranyérmet, Márton Luana (67 kg) ezüstérmet nyert, kedden Márton Viviana (62 kg) állhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg szerdán Salim Omar Gergely (63 kg) és Patakfalvy Luca (57 kg) is harmadikként végzett.