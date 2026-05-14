Nemzeti Sportrádió

Tekvandó Eb: ez volt minden idők legsikeresebb magyar szereplése

2026.05.14. 13:40
Balról jobbra az érmesek: Salim Omar Gergely, Salim Kamilah, Márton Viviana, Márton Luana és Patakfalvy Luca (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)
tekvandó Európa-bajnokság Magyar Tekvandó-szövetség Klajkó Dávid
A 74 kilogrammos Klajkó Dávid kilencedikként végzett a tekvandósok müncheni Európa-bajnokságának csütörtöki, utolsó versenynapján. Magyar szempontból ez volt minden idők legsikeresebb kontinensviadala öt éremmel, közte két arannyal.

A TFSE 20 esztendős küzdősportolója, aki Eb-újoncként indult a kontinensviadalon, győzelemmel debütált: a legjobb 16 közé jutásért két menetben nyert a bosnyák Benjamin Husic ellen, elbúcsúztatva a 28 résztvevőt felvonultató kategória hatodik kiemeltjét. A nyolcaddöntő aztán már megálljt jelentett a junior és felnőtt magyar bajnok Klajkó számára, aki 2:0-ra maradt alul a lengyel Lukasz Cudnochhal szemben.

Klajkó Dávid kilencedikként zárt (Fotó: Magyar Tekvandó-szövetség)

Az épek Eb-jével párhuzamosan rendezték meg a paratekvandósok Európa-bajnokságát is, amelyen a csütörtökön fellépő mindkét magyar, Bán Diána (K44, plusz 65 kg) és D. Kiss Zoltán (K44, plusz 80 kg) is ötödik helyen végzett kategóriájában.

„Münchenben minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tekvandó”írta értékelésében a szövetség, méltatva, hogy az első három napon öt érmet szereztek a piros-fehér-zöld színek képviselői. Az esemény hétfői nyitó napján Salim Kamilah (46 kg) aranyérmet, Márton Luana (67 kg) ezüstérmet nyert, kedden Márton Viviana (62 kg) állhatott a dobogó legmagasabb fokára, míg szerdán Salim Omar Gergely (63 kg) és Patakfalvy Luca (57 kg) is harmadikként végzett.

Patakfalvy Luca és Salim Omar Gergely is bronzérmes a tekvandó Eb-n

Salimnak a negyedik Eb-jén, három aranyérem után be kellett érnie a harmadik hellyel.

Márton Viviana aranyérmet szerzett a müncheni tekvandó Eb-n!

Az olimpiai bajnok versenyző a 62 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott.

Tekvandó: Salim Kamilah Európa-bajnok, Márton Luana ezüstérmes Münchenben

A magyar Eb-csapat legifjabb tagja 17 évesen megállíthatatlannak bizonyult a 46 kilogrammos súlycsoportban.

 

Tekvandó Eb: Márton Viviana már érmes, Salim Sharif Gergely ötödik lett

