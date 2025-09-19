Nemzeti Sportrádió

Szombaton rendezik a havas sportok családi napját

ZS. B.ZS. B.
2025.09.19. 12:14
Címkék
Magyar Snowboardszövetség Magyar Síszövetség havas sportok
Családi napot rendez a havas sportokat képviselő három sportági szakszövetség szeptember 20-án, szombaton. Országszerte számos síiskola csatlakozott a programhoz, tanpályáikon bárki síelhet és snowboardozhat szakképzett oktatók segítségével.

A szombati havas sportok családi napjának kiemelt helyszíne a budapesti Normafa Látogatóközpont lesz, ahol negyedik alkalommal rendezi meg az eseményt a Magyar Síszövetség, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége, a Magyar Snowboardszövetség és a Normafa Park. A sporteseményre elsősorban a családokat, a síiskolákat, a klubok versenyzőit, képviselőit, a fogyatékossággal élőket várják.

A kezdők a Normafán 10 órától a sportágválasztó programokban szakemberek segítségével térítésmentesen próbálhatják ki az alábbi sportágakat sporteszközök biztosításával: síugrás minisíugrósáncon, lézeres biatlon, alpesi síelés műanyag tanpályán. A rendezvényen a síiskolákból érkező gyerekcsapatok, snowboard freestyle-osok, valamint adaptív sí és snowboard sportolók tartanak bemutatókat.

A havas sportok családi napjának keretein belül országszerte számos sítanpályán és síiskolában nyílt napot tartanak, amelyen ingyenesen, szakképzett oktatók segítségével, felszerelés biztosításával lehet kipróbálni a sízést és a snowboardozást. A programhoz kapcsolódó pályákról további információ a Síoktatók Magyarországi Szövetsége honlapján található.

Az esemény azért esik szeptemberre, mert a síiskolák ebben az időszakban indítják el tanfolyamaikat, amelyeken a tanulók a hatékony oktatásnak köszönhetően megfelelő alaptudást szerezhetnek a téli havas szezonra.

 

