14 országból 150 induló vett részt a Banked Bakony snowboardversenyen

2026.02.16. 17:18
A Banked Bakony résztvevői (Fotó: snowboardhungary.hu)
Az eplényi Síaréna Vibe Park adott otthont az immár ötödik alkalommal megrendezett, háromnapos Banked Bakony snowboardeseménynek – adta hírül a honlapján a hazai szövetség.

 

Az 5. Banked Bakony snowboardverseny a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 program részeként valósult meg, tovább erősítve a térség sportturisztikai jelentőségét. A tavaszias időjárás és a napsütés ideális körülményeket teremtett a versenyhez: tizennégy országból több mint 150 versenyző érkezett Eplénybe, hogy megméresse magát a kézzel épített, egyedi tervezésű kanyarokkal tarkított banked szlalompályán.

A hétvége fő attrakciója a klasszikus banked szlalomverseny volt, ahol az erdélyi Iszlay Mátyás bizonyult a leggyorsabbnak. Mögötte az osztrák Lennox Koenig végzett a második helyen, míg a kétszeres bajnok Fricz Botond a harmadik helyet szerezte meg – számol be a versenyről a snowboardhungary.hu.

Az idei verseny érdekessége a női mezőny látványos erősödése: minden eddiginél több hölgy állt rajthoz, a magyar és külföldi indulók aránya kiegyensúlyozott volt. A kategória győztese az osztrák Kristina Holzfeind lett, aki magabiztos teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt.

A Banked Bakony mára nem csupán sportesemény, hanem a snowboardkultúra egyik meghatározó hazai találkozópontja. Fiatalok és idősebbek, profik és amatőrök együtt ünnepelték a sportágat a Bakony szívében, baráti hangulatban, nemzetközi közegben – hangsúlyozza beszámolójában a szövetség hivatalos oldala. A szervezők idén is új elemekkel gazdagították a programot: a nappali futamokat látványos esti freestyle-bemutató követte, majd a díjátadó után élő koncert zárta a hétvégét. A kiegészítő programok tovább emelték az esemény színvonalát.

SNOWBOARD
5. BANKED BAKONY 
EREDMÉNYEK, A DOBOGÓSOK

Elit, férfiak
1. Iszlay Mátyás (Románia) 31.41 mp.
2. Lennox König (Ausztria) 31.48 mp.
3. Fricz Botond (Magyarország) 31.64 mp.

Open, nők
1. Kristina Holzfeind (Ausztria) 33.36 mp.
2. Tóth Emma (Magyarország) 34.26 mp.
3. Tóth Lili (Magyarország) 35.20 mp.

Open, férfiak

1. Tobias Hulin (Németország) 32.64 mp.
2 Pavel Razinkov (Oroszország) 33.93 mp.
3. Racsmány Boldizsár (Magyarország) 33.96 mp.

Masters, férfiak
1. Koczka Gergő (Magyarország): 32.50 mp.
2. Manninger Máté (Magyarország) 33.04 mp.
3. Ajtai András (Magyarország) 33.20 mp.

Junior, fiúk – győztes
1. Góga Előd (Magyarország) 33.13 mp.

Junior, lányok – győztes
1. Ella Görcsösová (Szlovákia) 34.90 mp.

Mini shred, fiúk – győztes

1. Tóth-Kilvády Huba (Magyarország) 40.27 mp.

Mini shred, lányok – győztes
1. Schieszl Elza (Magyarország ) 43.60 mp.

 

