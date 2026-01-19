Nemzeti Sportrádió

Street snowboard: újdonság a történelmi helyszínen

2026.01.19. 14:47
Fotók: Dömötör Csaba
Első alkalommal rendeztek Magyarországon, a budapesti Városligetben street snowboard Európa-kupa-futamot, a Műjégpályán felépített, lépcsőkből, korlátokból álló „pálya” nemcsak látványos volt, óriási technikai kihívás elé is állította a 11 országból érkező versenyzőket.

A Rock A Rail szombat esti döntőjében ráadásul hatalmas magyar sikert ünnepelhettek a nézők: a férfiak holland fölényt hozó versenyében Thom Vogel és Thom Wijnstra mögött Fricz Botond szerezte meg a bronzérmet. „Nagyon örülök, hogy harmadik lettem, főleg úgy, hogy nem toltam túl, csak azt csináltam, amit őszintének gondoltam, és ez tetszett a bíróknak is. Sohasem hittem volna, hogy ennyi pacsit és ölelést kapok kisgyerekektől! Örülök, hogy tudom inspirálni a következő generációt” – mondta Fricz Botond az eredményhirdetés után.

Fricz Botond a szurkolók óriási örömére bronzérmet szerzett (Fotó: Magyar Snowboardszövetség)

A szervezők szerint a budapesti helyszín sikeresen vizsgázott, a nézőszám és a hangulat felülmúlta a várakozást, a cél pedig az, hogy a Rock A Rail évente visszatérjen a Városligetbe. A street snowboard (rail jam) az egyik legdinamikusabban fejlődő szakág, amely 2030-ra az olimpiai programba is bekerülhet.

 

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 17-i lapszámában jelent meg.)  

 

