Tizenhat év után újra a francia élvonalban – ez még Novak Djokovicsot is szóra bírta

A szombati mérkőzésen 2–0-ra vezettek a vendégek, csupán néhány másodperc volt hátra, amikor a Bastia drukkereinek heves petárdázása miatt Ruddy Buquet játékvezető az öltözőbe küldte a futballistákat, és már nem is indította újra a játékot.

A korzikai drukkerek csapatuk gyenge idényét „jutalmazták” akciójukkal; a Bastia a döntéstől függetlenül kiesett, az ősszel induló új profi harmadik vonalban, a National helyére lépő Ligue 3-ban zárt kapuk mögött lesz kénytelen lejátszani az első két hazai meccsét, és bár volt felfüggesztett büntetése egy decemberi rendbontás miatt, a pontlevonást megúszta.

A Le Mans legutóbb 2010-ben szerepelt az élvonalban; két évvel később a klubot pénzügyi szabálytalanságok miatt kizárták a másodosztályból, a hatodik vonalból kellett visszakapaszkodnia – 2019–2020-re jutott vissza a Ligue 2-be. Igaz, rögtön kiesett, öt idény következett a harmadik vonalban, ahonnan viszont villámgyorsan, két év alatt érkezett meg újra az élvonalba.

Ettől az évtől a sárga-pirosak egy brazil befektetési társaság (OutField) többségi tulajdonába tartoznak, a részvényesek között több jól ismert sportoló is található – egyikük a szerb teniszklasszis, Novak Djokovics, aki nem is hagyta szó nélkül a történteket.

„Csodálatos idényen vagytok túl, gratulálok a célotok eléréséhez, feljutottatok az élvonalba! Minden elismerésem a játékosoké és az edzőké, egyedül ők tudhatják, milyen hatalmas munkát igényelt ez a siker. Ők is, a vezetők is, és persze ti, szurkolók is megérdemeltek egy hatalmas ünneplést. Nagy nap ez a város életében, hajrá, Le Mans!” – mondja Djokovics a klub közösségi felületeire feltöltött videóban.

A másodosztályból a Le Mans mellett bajnokként a Troyes jutott fel, míg a 3–5. helyezett Saint-Étienne, Red Star, Rodez hármas rájátszásra jogosult: az első körben a Rodez 3–2-re nyert a Red Star vendégeként, a második körben Saint-Étienne–Rodez meccs következik, annak győztese pedig a Ligue 1 leendő 16. helyezettjével (Auxerre, Le Havre vagy Nice) játszik majd az élvonalbeli tagságért.