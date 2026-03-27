Nem futhat kűrt az Ignateva, Szemko kettős a műkorcsolya-vb-n

Szezonbeli legjobbját futotta a prágai világbajnokságon a magyar színeket képviselő Ignateva Mariia, Szemko Danijil jégtánckettős: idén a kilencvenes évek zenéjére kell korcsolyázni a ritmustáncban, s ez a téma nagyon fekszik a mieinknek – no meg fűtötte is a bizonyítási vágy a kettőst, hiszen a milánói olimpia első számú tartalékjaként készült heteken keresztül, Prágában pedig meg akarta mutatni, igenis ott van a helye a legjobbak között.

Amit a jégen „műveltek” Szemkóék, s amekkora tapsot kaptak a nézőktől, jelezte, tényleg ott – lehet – a helyük a legjobbak között, kifejezetten fájdalmas, hogy egyetlen hellyel (másként: 99 századdal…) kicsúsztak az első húszból, a pénteki 21. helyük azt jelenti, hogy számukra ez a világbajnokság véget ért.

A versenyben a francia Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron kettős vezet, amely idén megnyerte előbb az Európa-bajnokságot, majd az olimpiát is – esetében sokkal inkább meghatározó az a tény, hogy tagjai mindössze tavaly márciusban kezdtek el együtt korcsolyázni.

Prágában pénteken a franciák megint elkápráztatták a világot, egyéni csúcsot (92.74) korcsolyáztak, többet kaptak tehát ritmustáncukra, mint az olimpián (90.18), s látva formájukat, egyértelműen a világbajnoki cím legnagyobb esélyesei.

A világbajnokság szombaton a férfiak és a jégtáncosok kűrjével zárul.

MŰKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA

Jégtánc

Állás a ritmustánc után: 1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (francia) 92.74, 2. Gilles, Poirier (kanadai) 86.45, 3. Fear, Gibson (brit) 85.09, …21. Ignateva Mariia, Szemko Danijil (magyar) 68.71