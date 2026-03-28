Nemzeti Sportrádió

Az olimpiai bajnok Fournier Beaudry, Cizeron kettős nyerte a jégtáncosok versenyét a műkorcsolya-vb-n

2026.03.28. 22:19
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Prága Laurence Fournier Beaudry műkorcsolya-vb műkorcsolya Guillaume Cizeron
Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő francia Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron kettős nyerte a jégtáncosok versenyét a prágai műkorcsolya-világbajnokságon.

 

A pénteki ritmustánc után is ők vezettek, és a szombati kűrben is remekeltek, így majdnem 20 pont előnnyel előzték meg az ötkarikás bronzérmes, a legutóbbi két vb-n is második kanadai Piper Gilles, Paul Poirier párost.

A Milánóban ötödik amerikai Emilea Zingas, Vadym Kolesnik kettős ért fel a dobogó legalsóbb fokára azt követően, hogy kiváló kűrt futott, így viszont a kétszeres Eb-második (2023, 2024) és kétszeres Eb-harmadik (2025, 2026) brit Lilah Fear, Lewis Gibson duó leszorult a negyedik helyre.

A magyar színekben induló Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics kettős 21. lett a ritmustáncban, így a kűrben már nem szerepelhetett.

MŰKORCSOLYA
VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA
Jégtánc
Világbajnok: Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 230.81 pont
2. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 211.52
3. Emilea Zingas, Vadym Kolesnik (Egyesült Államok) 209.20

 

Prága Laurence Fournier Beaudry műkorcsolya-vb műkorcsolya Guillaume Cizeron
Legfrissebb hírek

Nem futhat kűrt az Ignateva, Szemko kettős a műkorcsolya-vb-n

Téli sportok
Tegnap, 18:16

Műkorcsolya-vb: ötödik a Pavlova, Sviatchenko páros

Téli sportok
2026.03.26. 23:09

A téli olimpián nagyot rontó amerikai klasszis vezet a férfiaknál a műkorcsolya-vb-n

Téli sportok
2026.03.26. 17:17

Negyedik helyen a Pavlova, Sviatchenko páros a prágai műkorcsolya-vb-n

Téli sportok
2026.03.25. 23:01

Műkorcsolya-vb: Szakamoto vezet a női rövid program után

Téli sportok
2026.03.25. 17:26

Pavlováék Budapesten hangoltak a vb-re

Téli sportok
2026.03.25. 10:30

Műkorcsolya: Malinin a prágai vb-n bizonyítana

Téli sportok
2026.03.23. 13:23

Az olimpiai bajnok Liu kihagyja a prágai műkorcsolya-világbajnokságot

Téli sportok
2026.03.08. 11:21
Ezek is érdekelhetik