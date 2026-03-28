Az olimpiai bajnok Fournier Beaudry, Cizeron kettős nyerte a jégtáncosok versenyét a műkorcsolya-vb-n

A pénteki ritmustánc után is ők vezettek, és a szombati kűrben is remekeltek, így majdnem 20 pont előnnyel előzték meg az ötkarikás bronzérmes, a legutóbbi két vb-n is második kanadai Piper Gilles, Paul Poirier párost.

A Milánóban ötödik amerikai Emilea Zingas, Vadym Kolesnik kettős ért fel a dobogó legalsóbb fokára azt követően, hogy kiváló kűrt futott, így viszont a kétszeres Eb-második (2023, 2024) és kétszeres Eb-harmadik (2025, 2026) brit Lilah Fear, Lewis Gibson duó leszorult a negyedik helyre.

A magyar színekben induló Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics kettős 21. lett a ritmustáncban, így a kűrben már nem szerepelhetett.

MŰKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA

Jégtánc

Világbajnok: Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 230.81 pont

2. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 211.52

3. Emilea Zingas, Vadym Kolesnik (Egyesült Államok) 209.20