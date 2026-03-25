Pavlováék Budapesten hangoltak a vb-re

MÉG EGY NAGY LEVEGŐVÉTEL, pontosabban kettő, és „persze” két tökéletes futás: az olimpiai negyedik Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a szerdától szombatig tartó prágai világbajnokságon újfent megmutathatja, mire képes, noha koránt sincs könnyű dolga.

Ez utóbbi, mondjuk, mindenki másra is igaz, hiszen bár a vb-t mindig a szezon legvégén rendezik, vagyis ehhez hozzászoktak már a sportág képviselői, ám az olimpia utáni erőpróba mindig jóval nehezebb, itt bizony az utolsó csepp energiáját is mozgósítania kell minden indulónak.

És a fentebb idézőjelbe tett persze sem feltétlenül magától értetődő: bár a szezon során kifejezetten szép futásokat láttunk (kaptunk) a magyar színeket képviselő párostól, azért nem olyan egyszerű hibátlanul megcsinálni… De az újabb nagyszerű szereplésért megtettek mindent Pavlováék, s egyértelműen az a céljuk, hogy Prágában is mosolyogva jöjjenek le a jégről.

„Mariáék elszántak. Az elmúlt héten a holland és német párossal Budapesten készültek, jó formában vannak, várják a világbajnokságot. Mi pedig azt várjuk tőlük, hogy hozzák Prágában is azt a stabilitást, amit a szezon során végig. Mentálisan lesz igazán nehéz, hiszen mégiscsak ez a szezon utolsó versenye” – nyilatkozta Kendelényi-Gulyás Erika, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség műkorcsolya ágazati igazgatója.

A világbajnokságon nem indul a címvédő japán páros, a Milánóban olimpiai aranyérmes Miura Riku és Kihara Rjuicsi, a kanadai Deanna Stellato-Dudek és Maxime Deschamps, valamint az olasz Sara Conti és Niccolo Macii – mindezt az esélyek miatt muszáj megjegyeznünk, a konkrétabb kijelentésektől a végső sorrend taglalásától már csak kabalából is tartózkodnánk…

A párosok mellett a jégtáncosok mezőnyében van még magyar érdekeltség Prágában: az Ignateva Mariia, Szemko Danijil kettősben már csak azért is ég a bizonyítási vágy, mert szeretné megmutatni, ott lett volna a helye az olimpián – mint ismert, a magyar színeket képviselő duó az első számú tartalék volt a játékokra.

A párosok szerdán és csütörtökön, a jégtáncosok pénteken és szombaton versenyeznek a világbajnokságon.