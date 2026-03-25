Pavlováék Budapesten hangoltak a vb-re

KOVÁCS ERIKA
2026.03.25. 10:30
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei (Fotó: Szabó Miklós)
Prága Sviatchenko Alexei műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság műkorcsolya Pavlova Maria
Prágai randevú: szerdától szombatig a cseh főváros ad otthont a műkorcsolyázók és jégtáncosok világbajnokságának.

MÉG EGY NAGY LEVEGŐVÉTEL, pontosabban kettő, és „persze” két tökéletes futás: az olimpiai negyedik Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a szerdától szombatig tartó prágai világbajnokságon újfent megmutathatja, mire képes, noha koránt sincs könnyű dolga.

Ez utóbbi, mondjuk, mindenki másra is igaz, hiszen bár a vb-t mindig a szezon legvégén rendezik, vagyis ehhez hozzászoktak már a sportág képviselői, ám az olimpia utáni erőpróba mindig jóval nehezebb, itt bizony az utolsó csepp energiáját is mozgósítania kell minden indulónak.

És a fentebb idézőjelbe tett persze sem feltétlenül magától értetődő: bár a szezon során kifejezetten szép futásokat láttunk (kaptunk) a magyar színeket képviselő párostól, azért nem olyan egyszerű hibátlanul megcsinálni… De az újabb nagyszerű szereplésért megtettek mindent Pavlováék, s egyértelműen az a céljuk, hogy Prágában is mosolyogva jöjjenek le a jégről.

„Mariáék elszántak. Az elmúlt héten a holland és német párossal Budapesten készültek, jó formában vannak, várják a világbajnokságot. Mi pedig azt várjuk tőlük, hogy hozzák Prágában is azt a stabilitást, amit a szezon során végig. Mentálisan lesz igazán nehéz, hiszen mégiscsak ez a szezon utolsó versenye” – nyilatkozta Kendelényi-Gulyás Erika, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség műkorcsolya ágazati igazgatója.

A világbajnokságon nem indul a címvédő japán páros, a Milánóban olimpiai aranyérmes Miura Riku és Kihara Rjuicsi, a kanadai Deanna Stellato-Dudek és Maxime Deschamps, valamint az olasz Sara Conti és Niccolo Macii – mindezt az esélyek miatt muszáj megjegyeznünk, a konkrétabb kijelentésektől a végső sorrend taglalásától már csak kabalából is tartózkodnánk…

A párosok mellett a jégtáncosok mezőnyében van még magyar érdekeltség Prágában: az Ignateva Mariia, Szemko Danijil kettősben már csak azért is ég a bizonyítási vágy, mert szeretné megmutatni, ott lett volna a helye az olimpián – mint ismert, a magyar színeket képviselő duó az első számú tartalék volt a játékokra.

A párosok szerdán és csütörtökön, a jégtáncosok pénteken és szombaton versenyeznek a világbajnokságon.

 

Műkorcsolya: Malinin a prágai vb-n bizonyítana

Téli sportok
2026.03.23. 13:23

Az olimpiai bajnok Liu kihagyja a prágai műkorcsolya-világbajnokságot

Téli sportok
2026.03.08. 11:21

Pavlova Maria: Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést

Téli olimpia 2026
2026.02.25. 16:28

Alysa Liu nyerte a női műkorcsolyázók versenyét a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.19. 23:25

Sebestyén Júlia: Bízom benne, hogy sok gyerek kap kedvet a korcsolyázáshoz

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 10:48

Téli olimpia: Nakai Ami vezet a női műkorcsolyázók rövidprogramja után

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 23:36

„Köszönjük, hogy befogadtak minket” – interjú az olimpiai negyedik Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párossal

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 21:40

Pavlova Maria: Mindkét programunk tökéletes volt

Téli olimpia 2026
2026.02.17. 06:28
