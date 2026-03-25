Negyedik helyen a Pavlova, Sviatchenko páros a prágai műkorcsolya-vb-n

Elfelejteni nem fogják, ez biztos, semmilyen értelemben, de mára már, fogalmazzunk így, megbékéltek az olimpiai negyedik hellyel. Azzal, hogy nem értek oda a dobogóra Milánóban.

Prágára, vagyis a szezont záró világbajnokságra viszont úgy készültek (egyébként a Gyakorló Jégcsarnokban Budapesten, mégpedig az olimpiai bronzérmes németekkel és Dmitrij Szavin harmadik párosával, a hollandokkal), hogy ott volt a fejükben, ezúttal akár fel is állhatnak a pódiumra.

A gondolat maradhat a fejekben (a miénkben is) a szerdai rövid program után is, noha a vb nyitó napján a Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei páros nem futotta meg azt, amit a szezon során megszoktunk tőlük – valójában egy, szemmel is látható hibájuk akadt: a dobott tripla flipnél Maria kilépett az érkezésnél, s ez azt jelentette, hogy egyéni legjobbjuktól (73.87) majdnem négy ponttal elmaradtak (69.92).

Tegyük hozzá gyorsan: a Pavlova, Sviatchenko páros a hiba ellenére is nagyon szép rövid programot futott, a kettejük közötti összhang egyértelműen látszott és „átjött”: a lépéssoroknál, a szóló ugrásnál és úgy egyáltalán, vagyis végig az előadásuk során.

Más kérdés, hogy újfent azt érezhetik, hogy a négyes szám kísérti őket: korábban kétszer végeztek negyedik helyen kontinensviadalon, egyszer vb-n, és ehhez jött a milánói negyedik hely – Prágában is a negyedik helyről várhatják a folytatást.

Bár az éllovas németekhez képest majd’ 10 pontos a hátrányuk (ott van a nyomukban a második helyen a grúz duó), de Pavlováéknak erős a kűrjük, ezt láthattuk Milánóban is, úgyhogy egyáltalán nem lehetetlen az előre lépés – legutóbb 1955-ben állt dobogón magyar páros (a Nagy testvérek bronzérmet szereztek) világbajnokságon.

Ahhoz, hogy ez így legyen, hogy a már-már frusztráló négyesből esetleg hármas legyen, nem elég pusztán jól és szépen futni, a dobogóhoz biztos, hogy hibátlan kűr kell.

A világbajnokságot egyébként a nők nyitották meg Prágában szerdán: a rövid program után a háromszoros világbajnok Szakamoto Kaori áll az élen – a japán műkorcsolyázó a milánói olimpián ezüstérmet szerzett az amerikai Alysa Liu, utóbbi azonban nem indult el a vb-n.

A párosok kűrjét csütörtökön este rendezik meg a cseh fővárosban (előtte megkezdik szereplésüket a férfiak), a hölgyek legközelebb pénteken lépnek jégre.

MŰKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA

Nők. Állás a rövid program után: 1. Szakamoto Kaori (japán) 79.31, 2. Csiba (japán) 78.45, 3. Glenn (amerikai) 72.65. Páros. Állás a rövid program után: 1. Minerva Fabienne Hase. Nikita Volodin (német) 79.78, 2. Metelkina, Berulava (grúz) 79.45, 3. Pereira, Michaud (kanadai) 75.52, 4. Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei (magyar) 69.92