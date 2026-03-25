Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya-vb: Szakamoto vezet a női rövid program után

2026.03.25. 17:26
Szakamoto Kaori vezet (Fotó: Getty Images)
műkorcsolya-vb műkorcsolya Szakamoto Kaori
Szakamoto Kaori kis előnnyel vezet a nők rövid programja után a Prágában szerdán kezdődött műkorcsolya-világbajnokságon.

A 2022 és 2024 között sorozatban háromszor aranyérmes japán versenyző kevesebb mint egy ponttal bizonyult jobbnak a tavaly bronzérmes honfitársánál, Csiba Monénál, viszont a harmadik amerikai Amber Glennt már csaknem hét ponttal előzi meg. Szakamoto a milánói olimpián ezüstérmes lett az amerikai Alysa Liu mögött, aki azonban kihagyja a csehországi szezonzáró eseményt.

A nők kűrjére pénteken kerül sor, a szerdai műsor pedig 18.45-től a párosok rövid programjával folytatódik. Ebben a számban az éremszerzés reményében lép jégre az olimpiai negyedik helyezett magyar duó, az orosz születésű Pavlova Maria és Sviatchenko Aleksei.

MŰKORCSOLYA
VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA
Nők, állás a rövid program után
1. Szakamoto Kaori (japán) 79.31 pont
2. Csiba Mone (japán) 78.45
3. Amber Glenn (amerikai) 72.65

 

