Ilia Malinin sorozatban harmadszor aranyérmes a műkorcsolya-vb-n

2026.03.28. 16:54
Malinin az újabb arannyal (Fotó: Getty Images)
Prágai sikerével sorozatban harmadszor nyerte meg a férfiak versenyét műkorcsolya-világbajnokságon Ilia Malinin.

 

Az amerikai korcsolyázó – aki kűrjében sokat rontva óriási meglepetésre a milánói olimpián csak nyolcadik lett – nagy fölénnyel vezetett a csütörtöki rövid program után és ezúttal a szabadkorcsolyázásban sem hibázott. Szórta a négyfordulatos ugrásokat, a hátra szaltót sem hagyta ki, így óriási fölénnyel, 329.40 pontot kiérdemelve diadalmaskodott.

A második helyen a remek kűrt futó olimpiai és immár négyszeres vb-második (2021, 2022, 2024, 2026) japán Kagijama Juma végzett 306,67 ponttal, pedig csütörtökön még csak a hatodik volt.

A dobogó legalsóbb fokára is japán versenyző állhatott fel, a milánói olimpián bronzérmes, tavaly vb-hatodik Szato Sun 288,54 pontot kapott, ezzel egy helyet javított a rövidprogramjához képest.

A csütörtökön második, kétszeres Európa-bajnok (2023, 2024), tavaly kontinens harmadik, két éve vb-bronzérmes francia Adam Siao Him Fa viszonylag sokat rontott, így meg kellett elégednie az ötödik hellyel.

A 2024-ben Eb-második észt Aleksandr Selevko harmadik volt a rövidprogramot követően, de szombaton rögtön a kűrje elején rontott, így visszacsúszott a hatodik pozícióba.

Az olimpiai aranyérmet bombameglepetésre begyűjtő kazah Mihail Sajdorov nem versenyzett a cseh fővárosban.

MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
Férfiak
Világbajnok: Ilia Malinin (Egyesült Államok) 329.40
2. Kagijama Juma (Japán) 306.67
3. Szato Sun (Japán) 288.54

 

