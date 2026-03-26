Műkorcsolya-vb: ötödik a Pavlova, Sviatchenko páros

2026.03.26. 23:09
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei (Fotó: Szabó Miklós)
Egy helyet visszacsúszott a kűrben a Pavlova Maria, Sivatchenko Aleksei páros a prágai műkorcsolya-világbajnokságon: a két évvel ezelőtti negyedik, a tavalyi nyolcadik után ezúttal az ötödik pozícióban zárt a duó.

VAN AZ ÚGY, hogy nem minden sikerül…

A szezon során, a milánói olimpián pedig különösen stabilan korcsolyázó Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei páros a negyedik helyről várhatta a csütörtöki kűrt a prágai világbajnokságon, de azzal a tudattal, hogy egyáltalán nem lehetetlen a dobogó elérése. 

Mosolygósan, magabiztosan futottak ki a bemutatás során a jégre, s valójában az előadásuk során végig szépen megcsináltak mindent, így például a tripla pörgetett emelést, a két dobott ugrást, a szóló kombinációjukat, a tripla toe-loopot és a két dupla Axelt, a lépéssorokat, a halálforgást, szóval, tényleg mindent, kivéve a szóló ugrást, a Szalchow-ot, ahol Pavlova hibázott – kerülni, feledni akartuk azt a bizonyos négyes számot, hiszen Milánó mellett korábban kétszer volt a magyar színeket képviselő páros negyedik Európa-bajnokságon és egyszer vb-n, s annak „köszönhetően”, hogy ez a csütörtöki kűr bizony nem sikerült hibátlanul, kerülte is a duó, merthogy az ötödik helyen végzett Prágában. 

Az olimpián a rövid program után negyedik kanadaiak, Lia Pereira és Trennt Michaud a nyolcadik pozícióba zuhantak vissza a kűr során, ám ebből tanultak, és a szezont záró vb-n remekül futottak a szabad korcsolyázás során, így odaértek a dobogóra, annak a harmadik fokára. 

Hogy az aranyért a grúzok és a németek csatáznak, az már a rajt előtt majdhogynem egyértelmű volt, s aztán ez az érzés csak fokozódott a szerdai rövid program után: a januári kontinensviadalon és a milánói olimpián is Anasztaszija Metelkina és Luka Berulava volt a jobb kettejük közül (arany és ezüst), ám Minerva Fabienne Hase és Nikita Volodin az Eb-ezüst és az ötkarikás bronz után megszerezte az aranyat Prágában – a Pavlováékhoz hasonlóan Dmitrij Szavinnal készülő páros 2026-ban a harmadik, 2025-ben a második volt a vb-n, a világbajnoki cím persze nem azért „jött”, mert az első hely következett (volna) a sorozatban, hanem azért, mert mind a rövid programban, mind a kűrben a legmagasabb pontszámot korcsolyázták.

A férfiaknál a címvédő Ilia Malinin vezet a rövid program után: az amerikai műkorcsolyázó tavaly és tavalyelőtt is győzött a vb-n, meghatározója, sőt, kiemelkedő alakja a mezőnynek, ám a milánói olimpián összeomlott a kűrben, s végül csak a nyolcadik helyen zárt. Az ott aranyérmes kazah Mihail Sajdorov nem indult el a prágai világbajnokságon.

MŰKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA
Férfiak. Állás a rövid program után: 1. Ilia Malinin (amerikai) 111.29, 2. Siao Him Fa (francia) 101.85, 3. Selevko (észt) 96.49
Páros. Világbajnok: Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 228.33, 2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 218.41, 3. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 216.09, …5. Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei (Magyarország) 205.08

 

műkorcsolya-vb műkorcsolya páros műkorcsolya
