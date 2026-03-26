A téli olimpián nagyot rontó amerikai klasszis vezet a férfiaknál a műkorcsolya-vb-n

Az utóbbi két vb-n diadalmaskodó Malinin, aki óriási meglepetésre a milánói olimpián csak nyolcadik volt, 111.29 pontot szerzett. Második helyen a kétszeres Európa-bajnok (2023, 2024), tavaly kontinens harmadik, két éve vb-bronzérmes francia Adam Siao Him Fa zárt 101.85-tel. A 2024-ben Eb-második észt Aleksandr Selevko jött be harmadiknak 96.49 ponttal.

Az olimpiai aranyérmes bombameglepetésre begyűjtő kazah Mihail Sajdorov nem versenyez a cseh fővárosban.

A 36 indulóból a legjobb 24 mutathatja be kűrjét szombaton.

A páros kűr 18.15 órakor kezdődik. A magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei kettős a negyedik helyen zárta a szerdai rövidprogramot. Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet.

