A téli olimpián nagyot rontó amerikai klasszis vezet a férfiaknál a műkorcsolya-vb-n

2026.03.26. 17:17
Ilia Malinin (Fotó: Gettty Images)
Prága műkorcsolya-vb Ilia Malinin
A címvédő amerikai Ilia Malinin volt a legjobb a férfiak rövid programjában a Prágában zajló műkorcsolya-világbajnokságon csütörtökön.

 

Az utóbbi két vb-n diadalmaskodó Malinin, aki óriási meglepetésre a milánói olimpián csak nyolcadik volt, 111.29 pontot szerzett. Második helyen a kétszeres Európa-bajnok (2023, 2024), tavaly kontinens harmadik, két éve vb-bronzérmes francia Adam Siao Him Fa zárt 101.85-tel. A 2024-ben Eb-második észt Aleksandr Selevko jött be harmadiknak 96.49 ponttal.

Az olimpiai aranyérmes bombameglepetésre begyűjtő kazah Mihail Sajdorov nem versenyez a cseh fővárosban.

A 36 indulóból a legjobb 24 mutathatja be kűrjét szombaton.

A páros kűr 18.15 órakor kezdődik. A magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei kettős a negyedik helyen zárta a szerdai rövidprogramot. Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet.

MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
Férfiak, állás a rövid program után
1. Ilia Malinin (amerikai) 111.29 pont
2. Adam Siao Him Fa (francia) 101.85
3. Aleksandr Selevko (észt) 96.49
Később
18.15: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

 

Prága Mihail Sajdorov műkorcsolya-vb Ilia Malinin
